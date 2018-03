Das mumok zum Tod von Otto Muehl (1925 - 2013)

Wiener Aktionist im Alter von 87 Jahren verstorben

Wien (OTS) - Mit Bedauern nimmt das mumok den Tod von Otto Muehl zur Kenntnis. Unser Mitgefühl gilt all jenen, die sich ihm verbunden fühlen, ganz besonders den Mitgliedern der ARTLIFE-Kommune in Portugal, in deren Kreis er zuletzt lebte.

Dass Otto Muehl zu den bahnbrechenden KünstlerInnen des 20. Jahrhunderts zählt, stellt mittlerweile niemand mehr infrage. Auch wenn Aspekte seines Handelns als Kommunarde sein Werk über-schatten, hat sein vor dem Hintergrund eines kultur- und gesellschaftspolitisch rückständigen, konservativen Nachkriegsösterreich entwickelter künstlerischer Ansatz unbestritten wesentliche, neue und zukunftsweisende Maßstäbe sowie kritische Impulse gesetzt. Das mumok, in dessen Sammlung der Wiener Aktionismus einen Schwerpunkt darstellt, schätzt sich glücklich, ein großes Konvolut von Werken und Dokumenten Muehls mit zentralen Arbeiten der 1960er- und 1970er-Jahre, aber auch mit einigen Stücken aus der Zeit danach, zu besitzen.

Wie prinzipiell bei allen qualitätvollen und auf den ersten Blick für viele "schwierigen" Kunst-äußerungen, ist der differenzierte Blick, die tiefer gehende Auseinandersetzung auch im Umgang mit seinem Oeuvre geboten. Gerade im Fall von gesellschaftlich so brisanten künstlerischen Richtungen wie dem Wiener Aktionismus fehlt es daran oft in schmerzhafter Weise. Der oberflächliche, sensationslustige Blick als bequemer, einfacherer Weg, wurde und wird nur allzu gerne beschritten und mündet in einer verkürzten und simplifizierten Sicht der Dinge. Dem entgegenzusteuern war und ist dezidiertes Ziel der Ausstellungen und Publikationen des mumok.

Dabei wird auch der Reichtum, die Qualität und die Breite von Muehls Ansatz evident. Neben der formalen wie inhaltlichen Vielschichtigkeit seiner Bilder, Objekte und Aktionen lohnt die Auseinandersetzung mit seinen innovativen Beiträgen im Bereich der Musik, der Literatur oder des Films. In seinem gattungsübergreifenden Arbeiten erweist sich Muehl als wacher, brillanter und radikaler Denker von überaus scharfer Beobachtungsgabe. Seine Urteile über die Kunst seiner Zeit sowie vor allem seine zutiefst skeptischen Gedanken über Funktion und Wirksamkeit der Kunst zählen zu den wichtigen Beiträgen künstlerischer Reflexion im 20. Jahrhundert.

Ebenso differenziert sollte auch Muehls Experiment mit seiner Kommune abgehandelt werden. Niemand, und auch nicht der Künstler selbst, stellt infrage, dass es gescheitert ist. Sein Affront gegen die Gesellschaft und deren verlogene Sexualmoral ist aber im Kontext eines allgemeinen gesellschaftskritischen Aufbruchs zu sehen, der patriarchale Strukturen zu sprengen versuchte und das freie autonome Subjekt als Ausweg von Entfremdung und Unterdrückung propagierte. Diese Intention einer notwendigen gesellschaftlichen Erneuerung ist grundlegend für Muehl und sollte nicht aus den Augen verloren werden. Dass sich dieses Projekt sich schließlich genau dorthin bewegte, von wo es weg wollte, mag bitter stimmen. Auch dass der Künstler im Rahmen dieses Experiments persönlich schuldig wurde, steht außer Frage. Unser Mitgefühl hat all jenen zu gelten, die dabei zu Schaden kamen. Zu spät, aber doch, hat sich Muehl bei ihnen entschuldigt und darüber hinaus eine lange Gerichtsstrafe unverkürzt abgesessen.

Der Mensch Otto Muehl ist tot. Die differenzierte Auseinandersetzung mit dem Künstler wie auch dem Denker und Gesellschaftsutopisten bleibt angesagt.

