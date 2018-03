Zu den Plänen für eine Einzäunung des Berliner Tiergartens:

Berlin (ots) - Und was ist mit den Großveranstaltungen an anderen Orten in der Stadt? Der Karneval der Kulturen etwa, der durch Kreuzberg zieht und jetzt an Pfingsten fast eine Million Menschen anlockte. Terroristen könnten einfach dorthin ausweichen. Zugangssperren bei Veranstaltungen hat es auch bisher gegeben, aber sie waren nicht dauerhaft. Am Tag danach waren sie verschwunden. So kann es bleiben. Denn was das Stadtbild angeht, wäre die Absperrung eine Katastrophe. Ein Zaun von 2,10 Meter Höhe würde den luftigen Park in eine Art Gefängnis verwandeln.

