Samariterbund: Potenzial für ehrenamtliches Engagement nicht ausgeschöpft

ASBÖ wirbt aktiv um neue Freiwillige

Wien (OTS) - Ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Freiwilligengesetzes ist heute im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) eine Studie zum freiwilligen Engagement in Österreich präsentiert worden. Die bundesweite Bevölkerungsbefragung zeigt, dass fast die Hälfte aller Österreicherinnen und Österreicher, rund 3,3 Millionen Menschen, freiwillig tätig ist: "Diese Zahlen beweisen, dass das Ehrenamt trotz der immer höheren Anforderungen der Berufswelt für die Menschen in Österreich einen besonderen Stellenwert hat", kommentiert Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (ASBÖ). Beim Samariterbund engagieren sich österreichweit mehr als 5.600 Personen im Rettungsdienst, in den Sozialmärkten und Pflegekompetenzzentren, im Besuchsdienst oder in der Lernhilfe.

Die Studie belegt aber auch, dass das Potenzial an Menschen, die sich sinnvoll engagieren möchten, noch lange nicht ausgeschöpft ist. Der Samariterbund hat daher in den vergangenen Jahren an Veranstaltungen, bei Messen sowie in Kooperation mit Behörden und Unternehmen verstärkt über die Möglichkeiten des Ehrenamts informiert. Gleichzeitig fördern die Samariter ihre aktiven Freiwilligen, zum Beispiel durch attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. "Wer sich in seiner Freizeit aktiv für die Gemeinschaft einsetzen möchte, der findet beim Samariterbund spannende Tätigkeitsgebiete und ein wertschätzendes Umfeld", ergänzt Reinhard Hundsmüller. Wie schon im vergangenen Jahr wird der Samariterbund im Oktober 2013 wieder an der Freiwilligenmesse in Wien präsent sein und über die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements informieren.

http://www.samariterbund.net/rettungsdienst/ehrenamt

