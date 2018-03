FA-Rösch zu Siemens: Reine Gewinnmaximierung zu Lasten der Mitarbeiter!

Dass das Management jede Stellungnahme ablehnt, ist eine Frechheit

Wien (OTS/fpd) - Ende letzter Woche protestierten die Siemens-Mitarbeiter in Wien. Grund dafür ist der Plan, neuerlich Mitarbeiter abzubauen. Laut Betriebsrat will Siemens das Verhältnis von Gewinn vor Zinsen und Steuern zum Umsatz auf zwölf Prozent anheben! "Einmal mehr soll die Gewinnmaximierung auf dem Rücken der Arbeitnehmer erzielt werden", kritisiert der Obmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA), LAbg. Bernhard Rösch, "immerhin ist Siemens mit rund 12.000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Österreich und hat hierfür auch viel Unterstützung und Standorterleichterungen von Österreich erhalten!"

Der Gewinn der Firma liegt im ersten Geschäftsjahres-Quartal bei 1,21 Milliarden Euro - also nicht gerade nahe am Konkurs. Demnach sollen nicht etwa, weil Siemens massive Verluste schreibt, Köpfe rollen, sondern weil die Gewinne nicht hoch genug sind. Eingespart soll aber nicht beim Management, bei den Zuschlägen, Prämien oder Gehältern und Dienstautos werden, sondern wieder einmal beim Arbeitnehmer.

Auch ist der Umgang mit den Angestellten, die man völlig im Unklaren lässt und nicht informiert, ein unmöglicher! Das Management kommentiert diesbezüglich weder Pläne noch Zahlen. "Wie lange will die Regierung hier noch zusehen? Immerhin betrifft es rund 900 Mitarbeiter, 500 davon alleine am Standort 1210 Wien. Auch die Betriebe müssen an ihre Verantwortung erinnert werden", so Rösch der sich abschließend fragt, wo der Aufschrei der AK-Wien bleibt. Hier muss man aktiv werden, noch bevor Arbeitsplätze vernichtet werden! (Schluss) hn

