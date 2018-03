Mostviertel und Wiener Alpen planen Marketing für Wintersaison

Bohuslav: Wollen neue Gästeschichten ansprechen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Regionen Mostviertel und Wiener Alpen beginnen ab sofort gemeinsam ihre alpinen Wintermarketing-Aktionen zu planen. Neben einer umfassenden Analyse des bisherigen Angebots sollen vor allem Werbemaßnahmen, Medienkooperationen und Auftritte bei internationalen Messen für eine Imageverbesserung der beiden Regionen sorgen und vermehrt Gäste in der kommenden Wintersaison anlocken. Dafür plant das Land Niederösterreich eine Unterstützung aus Mitteln der Regionalförderung mit Einbindung von EU-Kofinanzierungsmitteln (LEADER) auf Initiative von Landesrätin Dr. Petra Bohuslav. Die Projektkosten belaufen sich auf insgesamt rund 1,9 Millionen Euro. Als Projektträger fungieren die Destinationen Mostviertel und Wiener Alpen als Vertreter aller 130 Mitgliedsgemeinden der LEADER-Regionen Kulturpark Eisenstraße-Ötscherland, Mostviertel-Mitte, Niederösterreich Süd und Bucklige Welt-Wechselland.

"Das alpine Mostviertel und die Wiener Alpen spielen im niederösterreichischen Wintersport eine große Rolle. Mit der Gründung der Niederösterreichischen Bergbahnenbeteiligungsgesellschaft und der Übernahme des Hochkars gemeinsam mit der Schröcksnadel-Gruppe, hat das Land Niederösterreich ein klares Bekenntnis zu den alpinen Wintersportorten gegeben. Nun gilt es, den Ortsorganisationen und Standortliftgesellschaften jene Unterstützung zukommen zu lassen, damit in den kommenden Wintersaisonen noch mehr Skisportler nach Niederösterreich kommen", erläuterte Bohuslav die Zielsetzung der geplanten Werbemaßnahmen. "Der Wettbewerb im Tourismus mit anderen Destinationen nimmt zu. Bestehende Angebote müssen professionell aufbereitet werden, um Zielgruppen systematisch zu umwerben und neue Gästeschichten anzusprechen. Dazu gehört auch die Qualität laufend zu verbessern, wobei diese Steigerung sehr wesentlich zum künftigen wirtschaftlichen Erfolg unserer Tourismusbranche beiträgt", so die Landesrätin.

Die Bewerbung maßgeschneiderter Angebote für den sanften Wintertourismus durch Medienkooperationen mit Radiosendern und TV-Stationen sollen zu einer höheren Bekanntheit der Skigebiete beitragen. Eine verstärkte Medien- und PR-Arbeit sowie Schwerpunkte im Bereich E-Marketing vervollständigen den breiten Mix aus Werbemaßnahmen und Informationsvermittlung. Das erklärte Ziel ist, mit überregionalen Vermarktungsaktionen alle Wintersportler in Tschechien, der Slowakei, in Ungarn und in Rumänien ve

