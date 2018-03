Rauch: SPÖ von Panikattacken geschüttelt

Wahlkampfgags schaden dem Standort – Großteil der Bankenabgabe ist bereits unbefristet

Wien, 27. Mai 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ scheint von Panikattacken geschüttelt", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den heutigen Rundumschlägen von SPÖ-Sekretär Darabos. "Wäre der glücklose Verteidigungsminister des Lesens mächtig, würden sich seine von Panik getriebenen Beißreflexe in Luft auflösen", so Rauch weiter. Fakt ist: "Der Finanzsektor muss einen erheblichen Beitrag zur Stabilisierung leisten, deshalb gibt es ja auch die Bankenabgabe. Darabos scheint sowohl das gemeinsame Bekenntnis, als auch der gemeinsame Beschluss der Regierung entgangen zu sein." Zusätzliche Nachhilfe erteilt Rauch der SPÖ, denn deren offensichtliches Unwissen spricht Bände über die Kompetenz der SPÖ, dieses Land zu regieren: "Der größte Teil der Bankenabgabe ist bereits unbefristet, lediglich ein kleinerer Teil ist bis 2017 befristet. Sollte es weiteren Bedarf geben, ist die ÖVP zu Gesprächen bereit. Dazu braucht es jedenfalls eine seriöse Vorgangsweise und den richtigen Zeitpunkt. Schon vier Jahre davor eine Diskussion vom

Zaun brechen zu wollen, zeugt von wenig Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Bürgern dieses Landes." Für die ÖVP ist klar: "Wir sollten nicht schon wieder über neue Steuern nachdenken, sondern darüber, wie anstehende Herausforderungen gemeistert werden können. Die ÖVP bleibt auf Kurs und wird auch weiterhin dafür sorgen, dass hart arbeitenden Menschen jener Respekt zuteil wird, den die SPÖ ihnen verweigert", schließt Rauch. ****

