ORF: Die große Burgenland Tour - Tag 2: Bad Sauerbrunn - Mattersburg

Die große Publikumswanderung geht im Bezirk Mattersburg weiter

Eisenstadt (OTS) - Der erste Tag der "großen Burgenland Tour" ist fast geschafft. Mehr als 120 Personen waren am ersten Tag der Wanderung dabei. Leichter Nieselregen begleitete die Gruppe am Vormittag von Illmitz nach Podersdorf. Doch mit der richtigen Ausrüstung ließen sich die Wanderer vom Wetter nicht abschrecken.

Der Wetterbericht verspricht für den morgigen zweiten Tag mehr Sonnenschein. Nach den flacheren Wanderwegen am ersten Tag, wird die Route am zweiten Tag von Bad Sauerbrunn nach Wiesen, hinauf zur Burg Forchtenstein und weiter nach Mattersburg etwas anspruchsvoller. Die Strecke ist 16 Kilometer lang und überwindet im Aufstieg 483 Höhenmeter.

Die Wanderroute

Die Genussquelle Bad Sauerbrunn ist der Ausgangspunkt am zweiten Tag der "großen Burgenland Tour". Nach einem Frühstück startet die Wanderung um 8.30 Uhr in Richtung Wiesen. Dort warten bei der ersten Labestation Köstlichkeiten rund um die Wiesener Ananas-Erdbeere. Dann geht es hinauf durch den Wald vorbei am historischen Kalkbrennofen auf die Burg Forchtenstein. Nach der Mittagsrast führt der Wanderweg zu den Streuobstwiesen. Dort verrät ORF-Kräuterhexe Uschi Zezelitsch die wohltuende Anwendung von Beifuß und Spitzwegerich für müde Wanderer.

Anschließend geht es entlang der Wulka nach Mattersburg zum Tagesetappenziel ins Kultur- und Veranstaltungszentrum Bauermühle. Bei gemütlichen Beisammensein, vielen Köstlichkeiten und Unterhaltungsprogramm klingt der Tag aus.

Das Programm im Detail

7.30 Uhr - 8.30 Uhr: Treffpunkt Genussquelle Bad Sauerbrunn, Frühstück mit Genussprodukten aus Region Rosalia, Jazz-Frühstück mit Jazz Combo, Wanderung Richtung Wiesen und Burg Forchtenstein

10.00 - 10.30 Uhr: Labestation Wiesen - Alles rund um die Ananas-Erdbeere, Programm: Kinder VS Wiesen singen Wanderlieder, Wanderung Richtung Burg Forchtenstein

13.30 - 14.15 Uhr: Burg Forchtenstein, Mittagessen, Programm:

Burgmaus Forfel, 1. Bgld. Hochzeits- und Böllerschützenverein, Führung in der Burg gegen Bezahlung, Angebot: Von Blunzn bis Geselchtes, Kaffee, Esterhazyschnitte, Kastanienstrudel, Wanderung über Streuobstwiesen Richtung Mattersburg

15.45 - 16.15 Uhr: Präsentation Kräuterexpertin Uschi Zezelitsch 17.30 Uhr: Ankunft Mattersburg Bauermühle, Programm: Willi Wulkafrosch, Wecken-Backen, Club der Kichernden Erbsen, Bürstenbinder, Angebot: Mattersburger Rostbratwürstl, Wadl-Pfanne, Bohnen-, Kraut-, Karottenstrudel, Mohn-, Nuss-, Kastanienkipferl, Bienenfang (Honiglikör), Blumenwiesen-Sekt, Vinothek "Terroire", Wanderschnitten, süße Sackerl, Wildkräuterpesto-Stangerl, Wadlbeisser, Kräuterlikör

Berichterstattung im ORF

Auch am Dienstag berichtet der ORF Burgenland laufend über die "große Burgenland Tour". Morgen Dienstag widmet Kräuterexpertin Miriam Wiegele ihre Radio-Rubrik dem Thema Wandern. Sie packt die Rucksackapotheke mit homöopathischen Mitteln bei Blasen, Muskelkater und Co.

In der Radio-Mittagstalksendung "Mahlzeit Burgenland" ist Rosemarie Strohmayer von der Genussregion Leithaberger Edelkirsche zu Gast.

In "Burgenland heute" um 19.00 Uhr in ORF 2 B meldet sich Christian Hofmann live vom Tagesetappenziel und gibt eine ausführliche Zusammenfassung des zweiten Tages. Der Wetterbericht mit der Prognose für Mittwoch kommt ebenfalls live aus Mattersburg von ORF Burgenland-Wetterexperten Wolfgang Unger.

Im Internet unter burgenland.ORF.at wird ausführlich über die "große Burgenland Tour" berichtet.

