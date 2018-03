Stronach/Lugar: Freiwilligenarbeit schützen und stärken!

Zur Selbstverständlichkeit darf der Freiwilligendienst nie werden

Wien (OTS) - "Fast die Hälfte aller Österreicher engagiert sich im Bereich der Freiwilligenarbeit. Das ist ein sehr gutes Zeichen für das soziale Gefüge in unserem Land", erklärt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar. Er verlangt, "dass dieses Engagement, für das die Menschen viel Freizeit aufwenden und auch ihre Gesundheit riskieren, weiter gestärkt wird!" Ohne diesen Einsatz wäre das Sozialsystem in Österreich in großer Gefahr.

Probleme sieht Lugar aber etwa im Bereich der Katastrophenhilfe:

"Wenn Betriebe mehrere Tage auf Angestellte verzichten, die als Feuerwehrmänner bei Aufräumarbeiten im Einsatz sind, dann sollte dieser Entgang der Arbeitsleistung von der öffentlichen Hand ersetzt werden", verlangt Lugar. Denn allzu oft riskieren die Freiwilligen bei diesen Einsätzen den Verlust ihres Arbeitsplatzes.

Völlig unverständlich ist für Lugar, dass Freiwillige im Bereich des Rettungswesens die Hepatitis-Schutzimpfung nicht gratis bekommen. "Wenn die Gesellschaft die Leistungen der Freiwilligen dankbar annimmt, dann muss sie auch für deren Sicherheit sorgen. Denn zur Selbstverständlichkeit darf der Freiwilligendienst nie werden!", mahnt Lugar.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub/Presse

Tel.: ++43 1 401 10/8080