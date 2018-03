Speaker des House of Commons zu Besuch im Parlament

John Bercow im Gespräch mit Barbara Prammer

Wien (PK) - Die Rolle der nationalen Parlamente in EU-Angelegenheiten sowie Feinheiten der parlamentarischen Geschäftsordnung kamen bei einem kollegialen Meinungsaustausch zwischen John Bercow, dem Speaker des House of Commons und Nationalratspräsidentin Barbara Prammer zur Sprache. Der Präsident des Unterhauses des britischen Parlaments zeigte sich interessiert an den Möglichkeiten, die die Geschäftsordnung der Präsidentin des österreichischen Nationalrats einräumt, und zeichnete ein lebendiges Bild von seiner eigenen Tätigkeit im House of Commons.

Nationalratspräsidentin Prammer informierte ihren Amtskollegen über aktuelle Debatten zur Immunität von Abgeordneten und insbesondere über die Klubbildung im Nationalrat. Breiten Raum in der Aussprache nahm auch die Frage der Ausgestaltung der Rolle der nationalen Parlamente in EU-Angelegenheiten ein. Präsidentin Prammer meinte, es handle sich dabei um einen Lernprozess, wobei sie eine grundsätzlich positive Entwicklung beobachte. Die ParlamentierInnen würden ihre Aufgabe als Vertretung der WählerInnen in EU-Fragen sehr ernst nehmen. Bercow stellte dazu fest, dass seiner Erfahrung nach klar formalisierte Abläufe für das Parlament sehr hilfreich sind. Er achte deshalb darauf, dass Regierungsmitglieder regelmäßig den ParlamentarierInnen über Diskussionen auf EU-Ebene Rede und Antwort stehen. Er informierte die Präsidentin auch über die Diskussionen, die derzeit betreffend ein Referendum zum Verbleib Großbritanniens in der Europäische Union stattfinden.

John Bercow zeigte auch großes Interesse für die österreichische Einrichtung der Demokratiewerkstatt. Er wird morgen Dienstag mit Nationalratspräsidentin Prammer an einem Workshop der Demokratiewerkstatt teilnehmen und Kindern der 2. Klasse der First Vienna Bilingual Middle School Fragen zu Tätigkeit und Aufgabenbereich des Speaker of the House of Commons beantworten. (Schluss) sox

