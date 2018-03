GPA-djp-Katzian: "Industrie muss der Motor für faire Arbeitsbedingungen bleiben"

14. Konzerneforum der GPA-djp / OMV-Konzernbetriebsratsvorsitzender Martin Rossmann als Konzernekoordinator bestätigt

Wien (OTS/ÖGB) - "Die besten Produkte und Rahmenbedingungen nützen nichts, wenn es dann niemanden gibt, der sich die Produkte leisten kann", brachte Wolfgang Katzian, Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), in seiner Einleitung auf den Punkt, warum gerade auch in der Industriepolitik die Sicherung von Arbeitsplätzen und damit von sozialen Standards eine der zentralen Fragen ist. Rund 200 BetriebsrätInnen und ExpertInnen sind der Einladung der GPA-djp zum 14. Konzerneforum gefolgt und diskutieren heute in der OMV-Raffinerie Schwechat unter dem Titel "Industrie hat Zukunft - im richtigen Umfeld" Erfahrungsberichte und zukünftige Forderungen.++++

Die EU habe es sich zum Ziel gemacht, den Industrieanteil an der Wertschöpfung bis zum Jahr 2020 von derzeit 16 auf 20 Prozent zu erhöhen, berichtete Katzian. "Das ist ein Ziel, zu dessen Erreichung man an vielen Schrauben drehen muss. Die Austeritätspolitik der EU ist sicher nicht der richtige Weg. Wohin die Sparpolitik geführt hat, das sieht man am Einbrechen der Märkte und an den Konsequenzen daraus. Was es braucht, das ist neben größeren Investitionen in die Ausbildung und der Anhebung der Forschungs- und Entwicklungsquote natürlich auch in Zukunft eine starke europäische ArbeitnehmerInnen-Bewegung und eine Stärkung ihrer Rechte. Die EU versucht ständig, den Mitgliedsstaaten zur Sanierung ihrer Haushalte Eingriffe in die Rechte der ArbeitnehmerInnen zu oktroyieren, im Irrglauben, das wäre ausreichend - da braucht es starke Gewerkschaften als Gegengewicht. Tatsächlich geht es um die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und darum, alle Rahmenbedingungen zu ermöglichen, dass die Industrie der Motor der europäischen Wirtschaft bleibt."

Österreichs Industriepolitik liege sehr gut, was die Wertschöpfungsketten betrifft. "Um die EU-Ziele zu erreichen bedarf es aber weiterer Anstrengungen", bestätigte der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO, Karl Aiginger: "Die Herausforderung ist es, weiterhin im Segment der Hochtechnologie und in der Grundlagenforschung Fuß zu fassen, es braucht Innovationen in der Ausbildung und eine nachhaltige Anhebung der F&E-Quote." Aiginger erklärte weiters, dass Österreichs Betriebe die Potenziale der Energiewende nicht optimal genutzt hätten. "Im Bereich der Energieeffizienz liegen wir gut, aber hier gibt es noch viele Möglichkeiten, die genutzt werden müssen". An die Adresse der EU richtete Aiginger die Forderung, bei der Förderungspolitik mehr spezifische Schwerpunkte zu setzen und weniger einzelne Konzerne zu fördern.

Fehlende Planungssicherheit als Resultat sich ständig ändernder Rahmenbedingungen nannte Herbert Kepplinger, stv. Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrats der Voest Alpine Stahl, neben der Überkapazität in der Stahlindustrie als größte Herausforderungen in seiner Branche. Barbara Nerad, Vorsitzende des Angestelltenbetriebsrats bei Sandoz, berichtete, dass 65 Prozent der Pharmaunternehmen mit einer Krise rechnen. Unter anderem auch deswegen, weil viele Länder glauben, mit Kostendämpfungsmaßnahmen im Gesundheitswesen sparen zu können. Alois Schlager, Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrats bei CNH Österreich (Steyr Traktoren), bezeichnete die Verlagerung der Produktionsstätten innerhalb der EU als Problem für die Unternehmen als auch für die ArbeitnehmerInnen. "Diese Umstrukturierung bedeutet für die ArbeitnehmerInnen eine Umqualifizierung, da müssen auch die Betriebe in die Pflicht genommen werden".

Zusammenfassend präsentierte Karl Proyer, stv. Bundesgeschäftsführer der GPA-djp, die industriepolitischen Forderungen: Wichtig sind Realinvestitionen vor Finanzinvestitionen, kein europäischer Standortwettbewerb über Lohn- und Gehaltsdumping sowie der Erhalt öffentlicher Eigentümerstrukturen gerade im Energiebereich.

Die Anliegen der ArbeitnehmerInnenvertretungen in den industriellen Konzernen werden in gemeinsamer Arbeit mit der europäischen Branchengewerkschaft industrieALL in Brüssel vertreten. Martin Rossmann, Zentralbestriebsratsvorsitzender der OMV, wurde als Konzernekoordinator der GPA-djp bestätigt: "Letztendlich wird es gemeinsame Anstrengungen für Investitionen in die europäische Infrastruktur brauchen", so Rossman abschließend.

