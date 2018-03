Wlodkowski: Haltlose Pflanzenschutz-Einschränkungen schaden Volkswirtschaft

Nationale Alleingänge gefährden Lebensmittel-Selbstversorgung

Wien (OTS) - "Der EU-Beschluss des 2-jährigen Verbots der drei neonicotinoiden Pflanzenschutzmittel schwächt Österreichs Wirtschaft. Und das gerade in der schwierigen Zeit der Euro-Rettung und internationalen wirtschaftlichen Stagnation. Wer glaubt, dass das nur die Bauern trifft, irrt. Man muss davon ausgehen, dass bei den zwei wichtigsten Kulturen, die vom EU-Verbot erfasst sind, zahlreiche Arbeitsplätze in Österreich verloren gehen. Mehrere Rapsölmühlen werden schließen, Saatgutfirmen werden Leute abbauen und durch die Verringerung der Körnermaisflächen wird in der ganzen Produktionskette vom Feld bis zum Schnitzel ganz einfach die Wertschöpfung in Österreich fehlen", erklärte Gerhard Wlodkowski, Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, zum EU-weiten, befristeten Verbot der drei Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide.

"Das EU-Verbot der drei Pesitzide Clothianidin, Imidacloprid und Thiamextoxam ist ohne ausreichenden, wissenschaftlichen Hintergrund und unter Berufung auf das Vorsorgeprinzip erlassen worden. Diese politische Entscheidung und somit 'Einmischung' in die bewährten Zulassungsverfahren ist aus Sicht der Bauernvertretung abzulehnen", so Wlodkowski. Die Bienen könnten mit Gesundheitsprogrammen sowie Krankheits- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen viel besser unterstützt werden, ist Wlodkowski überzeugt. Der LK Österreich-Präsident verweist darauf, dass in Deutschland und Dänemark die umstrittenen Neonicotinoide schon seit Jahren verboten sind, jedoch die Bienensterblichkeit dort in den letzten drei Jahren höher als in Österreich gewesen ist. "Hinzu kommt, dass es in Australien den europäischen Hauptschädling der Bienen, die Varroa Milbe nicht gibt, dort allerdings alle Neonicotinoide zugelassen sind und es trotzdem praktisch kein Bienensterben gibt", betonte Wlodkowski.

Wenn nun bereits der Umfang des vor Kurzem von der EU-Kommission erlassenen Verbots umstritten sei, so wäre auch ein österreichischer Alleingang einer "Verschärfung" völlig abzulehnen, weil es den Bienen überhaupt nicht helfe, aber in Österreich unmittelbar Wertschöpfung und Arbeitsplätze zerstört, unterstrich der Präsident. "Sowohl bei Raps als auch bei Mais hat Österreich eine leistungsfähige, international wettbewerbsfähige Verarbeitung und Verwertung aufgebaut. Durch die nun beschlossenen Verbote wird die Selbstversorgung eindeutig verschlechtert. Der Import aus EU-Staaten und über deren Grenzen hinaus schadet der Volkswirtschaft. Bei nationalen Alleingängen vervielfachen sich die Nachteile, ohne dass die Bienen Vorteile haben. Für all diese Wirtschaftsbereiche muss es auch in Zukunft gangbare Methoden geben, um wirksam Pflanzen und Bienen zu schützen. Hier ist auch einmal mehr die Industrie gefordert, zu handeln", stellte Wlodkowski abschließend fest. (Schluss)

