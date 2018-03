Bankenabgabe: Darabos kritisiert "Spindeleggers Blockade gegen Entlastung der Steuerzahler"

"ÖVP soll Rolle als Schutzpatronin der Banken und Spekulanten überdenken"

Wien (OTS/SK) - "Die Verlängerung der Bankenabgabe ist das richtige und gerechte Instrument, um die Banken an der Bewältigung der Hypo-Kosten zu beteiligen und so den Steuerzahler zu entlasten. Es ist völlig unverständlich, warum ÖVP-Obmann Spindelegger hier blockiert. Damit zeigt die ÖVP ihr wahres Gesicht als Schutzpatronin der Banken und Spekulanten", so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos am Montag. "Offenbar hat die ÖVP kein Problem, wenn Pensionisten, Arbeitnehmer und Familien für das Hypo-Debakel aufkommen müssen; aber für die Banken wirft sich die ÖVP von der Spitze abwärts in die Bresche", so Darabos. ****

Nicht stichhaltig ist für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer das Argument, die Bankenabgabe würde an die Kunden weitergereicht. "Erstens gibt es Untersuchungen, die das Gegenteil nachweisen, zweitens könnte man mit diesem Argument jede Unternehmenssteuer abschaffen, weil sie angeblich an die Kunden weitergegeben werde." Österreichs Bankensektor habe auch im vergangenen Jahr satte Milliardengewinne gemacht und entlohne seine Manager mit üppigen Boni und Gehältern. "Es ist nur recht und billig, dass dieser Sektor seinen Beitrag für Probleme im eigenen Bereich leistet - einen Beitrag, dem die ÖVP ja auch zugestimmt hat und der jetzt angesichts der Hypo-Probleme verlängert werden soll", so Darabos abschließend. (Schluss) ah/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum