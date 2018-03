Mitterlehner: "Business School Games machen Wirtschaft spielerisch erlebbar"

Wirtschafts- und Jugendminister eröffnete Bundesfinale der Business School Games - 100.000 Schülerinnen und Schüler nahmen am Wettbewerb teil

Linz (OTS/BMWFJ) - Wirtschafts- und Jugendminister Reinhold Mitterlehner eröffnete am Montag das Bundesfinale der Business School Games in Linz. "Jeder Mensch ist von Wirtschaft und ihren Zusammenhängen betroffen. Daher ist es wichtig, dass wir möglichst früh das Verständnis dafür wecken. Der spielerische Zugang der Business School Games ist dafür genau richtig", sagte Mitterlehner vor 350 Schülern aus ganz Österreich in der Linzer Stahlwelt.

Das Wirtschaftsministerium unterstützt die Business School Games seit dem Start vor zehn Jahren. In diesen zehn Jahren haben 759 Schulen mitgemacht. "Allein heuer haben österreichweit 100.000 Schüler an den Business School Games teilgenommen. Die Besten rittern heute in Linz um den Sieg", wünschte Mitterlehner viel Erfolg.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at



Mag. Volker Hollenstein

Stv. Pressesprecher des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5193 / Mobil: +43 664 501 31 58

volker.hollenstein @ bmwfj.gv.at