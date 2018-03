SP-Valentin: Erfolgsstory Alte Donau - EU bestätigt Trinkwasserqualität, doch die VP nörgelt

"VP krampfhaft um Themen bemüht"

Wien (OTS/SPW-K) - "Die EU bestätigt die Erfolgsstory Alte Donau:

Europaweit wurde die Wasserqualität von Seebädern, Flüssen und Baggerseen getestet. Dabei hat kein Gewässer einer Großstadt besser abgeschnitten als die Alte Donau: Sie hat sogar Trinkwasserqualität", so der SP-Umweltsprecher Erich Valentin am Montag.

Valentin weiter: "Umso erstaunlicher, dass die VP-Umweltsprecherin Holdhaus auch daran noch etwas auszusetzen hat und jetzt Änderungen bei der Donau-Hochwasserschutz-Konkurrenz (DHK) fordert, die höchst erfolgreich arbeitet. Offenbar gefällt sie sich in der Rolle der Nestbeschmutzerin."

Valentin erinnerte Holdhaus daran, dass erst vor wenigen Tagen der Gemeinderat einstimmig beschlossen hatte, die DHK aufzufordern, auch die restlichen leeren Fässer, die sich noch in der Alten Donau befinden, so rasch wie möglich zu bergen um sie dann sachgerecht zu entsorgen. "Kann ein Gedächtnis so kurz sein? Oder ist die VP krampfhaft auf der Suche nach Themen? Wie auch immer - die Alte Donau ist ein Musterbeispiel für die erfolgreiche Umweltpolitik von Stadträtin Sima und bietet daher keinerlei Anlass für Änderungen", so Valentin abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at