LIST components & furniture GmbH eröffnet weltweit modernstes Interieur-Werk für Business-Jets in Edlitz-Thomasberg (NÖ)

Neuer Großauftrag für LIST components & furniture GmbH

Edlitz-Thomasberg (OTS) - Im "WERK 2", dem neuen Produktionswerk für Flugzeug-Innenausstattung in Edlitz-Thomasberg in Niederösterreich, hat LIST components & furniture GmbH die Produktion mit einem Auftragsvolumen von 400 Millionen Euro aufgenommen. Am Abend des 24. Mai 2013 hat in Anwesenheit zahlreicher nationaler und internationaler Gäste die feierliche Eröffnung des weltweit modernsten Interieur-Werks stattgefunden. Bei der Eröffnungspressekonferenz mit Niederösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka konnten die Geschäftsführer von LIST components & furniture GmbH, Franz List und Mag. Michael Groiss, über einen brandneuen Großauftrag berichten:

LIST components & furniture GmbH stattet das neue Flugzeugmodell Lineage 1000 von Embraer aus.

Die LIST components & furniture GmbH hat auf 11.000 m2 zusätzlichen Produktionsflächen in Edlitz-Thomasberg im südlichen Niederösterreich das modernste Interieur-Werk für Business- und Privat-Jets geschaffen. Die Bauzeit reichte von Ende 2011 bis Ende 2012 und war damit rekordverdächtig kurz. Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 15 Millionen Euro wurden zwei neue Produktionshallen geschaffen, in denen Kabinenelemente für sieben verschiedene Business Jet-Programme der Kunden Bombardier (CAN), Embraer (BRA) und Pilatus (CH) gefertigt werden. Allein im Jahr 2013 werden edelste Kabinenbauteile für rund 100 Flugzeuge produziert.

Wirtschaftlicher Impuls für die Region

"Das Land Niederösterreich stellt zwei Werte in den Mittelpunkt:

'Richtig wachsen' und 'besser leben'. Die erfolgreiche Entwicklung des Familienunternehmens LIST zeigt deutlich, dass diese Werte Bestand haben. Davon profitieren nicht nur die vielen Kunden, die Innenausstattungen in höchster Qualität bekommen, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein Umfeld vorfinden, in dem sie gerne arbeiten. Die aktuelle Entwicklung des Standortes belegt, dass die kontinuierliche Wachstumsstrategie des Unternehmens langfristig zum Erfolg führt. Und darüber hinaus zeigt sich, dass die hohe Lebensqualität Niederösterreich zu einem weltweit erfolgreichen Standort macht, an dem man nicht nur gerne arbeitet, sondern auch gerne zuhause ist", freut sich Mag. Wolfgang Sobotka, Landeshauptmann-Stellvertreter.

Neuer Großauftrag: LIST components & furniture GmbH stattet Lineage 1000 von Embraer aus

Mit dem Abschluss von Rahmenverträgen mit namhaften Flugzeugherstellern hat sich LIST components & furniture GmbH für die neue Produktion von Beginn an eine langfristige Auslastung gesichert. Ein Gesamtauftragsvolumen von rund 400 Millionen Euro für den Geschäftsbereich AIR wird in den nächsten Jahren kontinuierlich abgearbeitet werden. Die bereits fixierten Rahmenaufträge - u.a. für Challenger 300 von Bombardier, PC-12 von Pilatus, Legacy 450, Legacy 500 und Phenom 300 Platinum von Embraer und für die VVIP Lufthansa Technik - haben Laufzeiten von vier bis zehn Jahren. Ein weiterer Großauftrag wurde im Rahmen der Eröffnungspressekonferenz verkündet:

LIST components & furniture GmbH stattet das neue Flugzeugmodell Lineage 1000 von Embraer aus und kann so die Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Flugzeughersteller weiter vertiefen. "Aufgrund der derzeitigen Auftragslage gehen wir davon aus, dass wir unseren Umsatz in den nächsten fünf Jahren verdoppeln werden", so Franz List, President CEO von LIST components & furniture GmbH.

Um die neuen Aufträge bewältigen zu können, ist LIST components & furniture GmbH bereits in den vergangen Monaten gewachsen. Bis Jahresende werden insgesamt 600 MitarbeiterInnen am Standort Edlitz-Thomasberg beschäftigt sein. Seit Beginn 2011 hat LIST components & furniture GmbH damit rund 150 neue Arbeitsplätze geschaffen und wird dies auch noch weiter tun: "Wir werden in den nächsten Jahren noch mindestens 100 MitarbeiterInnen - vor allem Fachkräfte wie TischlerInnen, LackiererInnen, CNC-ProgrammiererInnen - aufnehmen. Wir investieren mit dem neuen Werk in die Zukunft unseres Familienbetriebs und setzen zugleich einen wesentlichen wirtschaftlichen Impuls für die Region", betont Katharina List-Nagl, Mitglied der Geschäftsführung von LIST components & furniture GmbH und dritte Generation in der Führung des traditionsreichen Familienunternehmens.

ÜBER LIST COMPONENTS & FURNITURE GMBH

Die LIST components & furniture GmbH in Edlitz-Thomasberg ist eine innovative High-Tech Manufaktur mit derzeit rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Spezialisierung liegt in Konstruktion, Engineering, Forschung & Entwicklung und Produktion von High-End-Innenausstattungen für Privat- und Businessjets, Luxusyachten, Kreuzfahrtschiffe sowie für edle Residenzen zu Land. Die handwerkliche Perfektion des Tischlerhandwerks in Kombination mit innovativen, hochpräzisen Fertigungsverfahren und klaren Prozessabläufen zählen ebenso zu den Kernkompetenzen von LIST components & furniture GmbH wie eine schlagkräftige Forschung und Entwicklung und jahrelanges Knowhow im Bereich der Lack- und Oberflächentechnologie.

Rückfragen & Kontakt:

Frau Mag. Sigrid Stocker

LIST components & furniture GmbH

List-Strasse 1, 2842 Edlitz-Thomasberg

T +43 (0) 2644 6001-0

M s.stocker @ list.at

www.list.at