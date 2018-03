Grünewald: Töchterle beginnt Bildungswahlkampf

Wien (OTS) - "Erst kürzlich revidierte Bundesminister Töchterle ein älteres Interview, in dem er die Einführung von Studiengebühren als Koalitionsbedingung forderte. Nun werden wir erneut mit einer Bedingung konfrontiert und die heißt 'Studienplatzfinanzierung'. Wie verlässlich sind aber die Ankündigungen des Wissenschaftsministers?" fragt Kurt Grünewald, Wissenschaftssprecher der Grünen.

Erst vor einem Jahr noch präsentierte Töchterle eine Universitätsgesetznovelle, die eine flächendeckende, kostenneutrale Studierendenberatung zu allgmeinen Pflicht erhob. Wenig später verschwand diese Passage aus dem Gesetzestext. Fusionen von Universitäten mit einem speziellem Blick auf die Rückführung von Medizinischen Universitäten an ihre ursprünglichen Stammuniversitäten sollten nur mit Zustimmung aller Beteiligten begonnen werden. "Nun kann dies in einer weiteren Novelle auch allein durch den Bundesminister initiiert werden. An weiteren Beispielen würde es nicht mangeln", kritisiert Grünewald BM Töchterle.

"Auch die polemischen Aussagen Töchterles, dass Österreich nicht alle Studierenden der Welt aufnehmen kann und manche sich die Vollakademisierung Österreichs wünschen, kann nicht über den Ressourcenmangel der Universitäten hinwegtäuschen. Die langsam schon virtuelle Uni-Milliarde reicht kaum aus, um den vielfach unbefriedigenden Status Quo an den Universitäten zu erhalten und man darf sich zu Recht fragen, woher das Geld für die Studienplatzfinanzierung genommen werden soll", stellt Grünewald fest.

Im Abschlussbericht der Arbeitsgruppe 'Kapazitätsorientierte Universitätsfinanzierung' werden allein die Kosten der Implementierungsphase mit 850 Millionen berechnet und die jährlichen Kosten im Vollausbau mit 1,2 Milliarden Euro. Das allerdings aber ausgehend von den Kosten 2009, ohne Inflation und ohne Doktoratsstudien. Zusätzlich moniert die Arbeitsgruppe die Notwendigkeit eines bundeseinheitlichen Kostenrechnungssystems mit einer Anlaufzeit von meheren Jahren.

"Es kann nicht sein, dass Universitäten und Studierenden nun wieder der Schwarze Peter zugeschoben wird und diese sich die Reform zu guten Teilen selbst finanzieren müssen. Selbst wenn das Ziel erst 2021 erreicht werden soll, müssen steigende Kosten erwartet werden. Das neu beschlossene und verbindliche Bundesfinanzrahmengesetz für Wissenschaft und Forschung zeigt bis 2017 jedes Jahr ein klares Minus, das sich auf 3-5 Prozent summiert" stellt Grünewald fest. Für ihn ist somit das Finanzierungskonzept zu hinterfragen.

"Es kann und darf nicht sein, dass Qualität letztlich nur durch eine starke Reduktion von Studierendenzahlen garantiert werden kann und Österreich weiter den Bildungszielen der EU nachhinkt. Einen Vorteil hat jedoch die Studienplatzfinanzierung: Nun wissen wir, wieviel Geld den Universitäten fehlt. Töchterles Nachteil und jener der Unis ist aber, dass uns der Minister nicht sagt, woher diese zusätzlichen Mittel kommen sollen", ärgert sich Grüenwald.

