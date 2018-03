Schieder: Verlängerung der Bankenabgabe ist gerecht und fair

Finanzstaatssekretär begrüßt Vorschlag des Bundeskanzlers

Wien (OTS/SK) - "Ich begrüße den Vorschlag von Bundeskanzler Werner Faymann, die Bankenabgabe zu verlängern. Das wäre ein gerechter Beitrag der Banken. Denn weder die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, noch die Pensionistinnen und Pensionisten sollen für die Hypo aufkommen", bekräftigt Finanzstaatssekretär Andreas Schieder die Vorschläge des Bundeskanzlers vom vergangenen Wochenende. ****

Befürchtungen, dass die Kosten der Bankenabgabe die Kunden zu tragen hätten, erteilt Schieder eine Absage. Denn: "Eine aktuelle Studie der Österreichischen Nationalbank zeigt, dass es keine Überwälzung an die Kundinnen und Kunden gibt."

Und in Richtung Spindelegger: "Wenn die ÖVP behauptet, die Banken zur Kassa zu bitten, sei Wahlkampfgetöse, sage ich, das ist gerechte Politik." Denn gerade die Banken wurden in der Krise massiv unterstützt. Schieder abschließend: "Jetzt ist es an der Zeit, dass der Bankensektor einen Beitrag leistet." (Schluss) ah/bj

