EUR 5,5 Mrd. Investvolumen: Landwirte stärken regionale Wirtschaftskreisläufe

Bauern planen Rekordinvestitionen - Knapp 70% wollen modernisieren

Linz/Wien (OTS) - "In Zeiten flauer Konjunktur sind die bäuerlichen Betriebe ein Auffangnetz für die regionale Wirtschaft", bekräftigte Bauernbundpräsident Jakob Auer heute vor Journalisten in Linz. Wie eine aktuelle Agrarumfrage des market-Institutes aufzeigt, ist die Investitionskraft der Landwirtschaft auch empirisch nachweisbar: "In den nächsten zwei Jahren wollen 69% der Bäuerinnen und Bauern in ihre Betriebe insgesamt EUR 5,5 Mrd. investieren", verwies Auer auf die Landwirtschaft als zentrale Drehscheibe der regionalen Wirtschaftskreisläufe.

"Seit Jahren schwankt die Investitionsbereitschaft zwischen 43% und maximal 64%. Knapp 70% sind ein großartiges Zeichen, dass die Landwirte in die Zukunft investieren", erklärte market-Institutsvorstand und Geschäftsführer Werner Beutelmeyer. "Darin spiegelt sich auch wider, dass 73% der Betriebe mit der Entwicklung des eigenen Betriebes zufrieden sind", betonte der Geschäftsführer.

Klare Regelung im Übergangsjahr für Investitionsvorhaben

Die Landwirtschaft ist ein zentraler Bestandteil des regionalen Wirtschaftskreislaufes. Viele Bereiche greifen ineinander - von Tourismus und Gastronomie über Handel und Gewerbe bis hin zur Lebensmittelproduktion. Besonders deutlich werden der Zusammenhang und die Vernetzung beim Handwerk und der Bauwirtschaft. Die Land- und Forstwirtschaft, die selbst zwischen 4 und 5% der Erwerbstätigen stellt, sichert somit insgesamt zirka 530.000 Arbeitsplätze in Österreich - an die 140.000 davon im vor- und nachgelagerten Bereich.

Für den Bauernbund-Präsidenten ist wichtig, dass investitionswillige Betriebe nicht durch bürokratische Barrieren behindert werden. "Bäuerinnen und Bauern, die bei ihren Förderstellen Anträge auf Investitionsförderung eingereicht haben und heuer noch investieren, sollen sich eng mit der jeweiligen Förderstelle abstimmen." Für jene, deren Investition bereits in die neue Förderperiode 2014 bis 2020 fällt, solle trotz Übergangsjahr die Antragstellung mit Jahresbeginn 2014 möglich sein.

"Trotz Übergangsjahr müssen die Anträge auf Investitionsförderung mit Jahresanfang 2014 wieder gestellt werden können", will Auer eine klare Regelung und Sicherheit für die bäuerlichen Betriebe erreichen. Da der Beginn einer geförderten Investition derzeit eine Bewilligung als Voraussetzung habe, solle ab 2014 nach den alten Richtlinien bewilligt werden. "Als Grundsatz für das Übergangsjahr soll das Motto 'alte Richtlinien - neues Geld' gelten", unterstrich der Bauernbund-Präsident.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bauernbund Österreich

Mag. Andrea Salzburger

Tel.: +43 1 505 81 73 - 28, Mobil: +43 699 1810 1805

A.Salzburger @ bauernbund.at

www.bauernbund.at