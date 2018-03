Oxonitsch/ Ludwig: Gleichenfeier in neuem Jugendwohnhaus in Hietzing

Wien (OTS) - Jugendstadtrat Christian Oxonitsch und Wohnbaustadtrat Michael Ludwig besuchten heute die Gleichenfeier des neuen Jugendwohnhauses in Ober St. Veit. Das Gebäude Ecke Preindlgasse und Amalienstraße wird 106 Wohneinheiten beinhalten und damit das Angebot des Jugendwohnhauses am Hietzinger Kai 141 erweitern.

"Das neue Wohnhaus wird nach seiner Fertigstellung vielen jungen Menschen ein Zuhause bieten und sie damit beim Start in ein selbstbestimmtes Leben unterstützen. Direkt an der U4 Station Ober St. Veit gelegen hat es eine sehr gute Verkehrsanbindung und bietet auch sonst ideale Voraussetzungen für den Einstieg ins Berufsleben. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die an diesem Projekt mitarbeiten", so Jugendstadtrat Oxonitsch bei der Feier.

"Gerade für Lehrlinge, Studierende und junge Menschen, die am Beginn ihrer berufliche Laufbahn stehen, ist die Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum besonders wichtig. Die Stadt Wien unterstützt den Bau dieses Projekts bei Errichtungskosten von 6,3 Millionen Euro mit Fördermitteln in Höhe von 1,9 Millionen", so Wiens Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.

An der Feier nahmen unter anderen auch der Bezirksvorsteher von Hietzing, Dipl.-Ing. Heinrich Gerstbach, und Bezirksvorsteher-Stellvertreter Reinhard Feistritzer teil.

Bis Ende des Jahres soll das neue Jugendwohnhaus in Betrieb gehen.

