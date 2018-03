ÖGB-Präsident Erich Foglar: "Ja, ich bin für die Millionärs-Steuer! Und das Geld, das die Zombie-Banken erhielten, fehlt uns jetzt!"

Wien (OTS) - Kräftige Töne spuckt ÖGB-Präsident Erich Foglar beim Interview mit dem GEWINN: "Ich sage Ihnen das ganz offen: Ich bin für eine Millionärssteuer! Denn die Arbeitnehmer brauchen wieder mehr netto vom Bruttogehalt, deswegen ist eine Änderung des Steuersystems erforderlich und wir müssen endlich Maßnahmen gegen die kalte Progression ergreifen. Schauen wir doch in die Realität: Mit 1.500 Euro brutto schlägt schon der Fiskus mit rund 36 Prozent Grenzsteuersatz zu. Ein Euro mehr löst 17 Prozent Sozialversicherung aus und wie gesagt 36 Prozent Lohnsteuer. Mit der restlichen Differenz soll dann die Inflation abgegolten werden? Das geht sich nie aus!"

Das Letzte, was er wolle, sei der Klassenkampf, so Foglar, "aber so eine Millionärsabgabe kann nicht falsch sein. Sie trifft ja nicht den Schrebergarten-Besitzer oder jenen, der sich eine Ferienwohnung zusammengespart hat. Auch nicht die gutverdienenden Facharbeiter und Gewerbetreibenden, sondern jene, die Millionen Euro haben und die von der derzeit niedrigen Kapitalbesteuerung profitieren. Lassen Sie es mich plakativ formulieren: Die Erträge aus Vermögen explodieren und die Erträge der Arbeitnehmer stagnieren. Da müssen die Arbeitnehmereinkommen entlastet werden und ein Teil der Gegenfinanzierung wäre die Millionärssteuer." Lesen Sie das vollständige Interview mit dem obersten Gewerkschafter im neuen GEWINN.

