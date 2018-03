Schulbau - BM Schmied: Neue Unterrichtsformen müssen Entsprechung in Schulraumgestaltung finden

Bildungsministerin bei Symposium "Pädagogik + Infrastruktur" - Dialog über Anforderungen an Schulbau

Wien (OTS/SK) - Bildungsministerin Claudia Schmied hat heute, Montag, anlässlich der Eröffnung des Symposiums "Pädagogik + Infrastruktur" die Bedeutung des Themas Schulbau betont. Schmied unterstrich, dass der Arbeitsplatz Schule der Arbeitsaufgabe gerecht werden müsse und dass die Arbeitsplatzgestaltung eng mit der Arbeitsorganisation zusammenhänge. Die Ministerin betonte weiters, dass es ihr "um die Bedingungen der Möglichkeiten geht, damit Schule gelingen kann". Daher müssten die konkreten Anforderungen an den Schulbau definiert und im Dialog mit allen Beteiligten diskutiert werden, sagte Schmied. Klar sei, dass neue Unterrichtsformen - wie etwa das Team-Teaching -"ihre Entsprechung in der Gestaltung der Räumlichkeiten finden müssen", sagte Schmied. ****

Schule sei nicht nur ein Arbeitsplatz für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrende, sondern auch ein Ort der Begegnung und Kommunikation, an dem man sich wohlfühlen will und an dem man in Zukunft mehr Zeit verbringen werde. Umso wichtiger sei es daher, dass der Arbeitsplatz Schule der Arbeitsaufgabe gerecht wird, sagte Ministerin Schmied. Die Bildungsministerin unterstrich, dass es ihr immer wichtig sei, nach Lösungen zu suchen. Dabei gehe es um die Interessen der Akteurinnen und Akteure und um die Ziele der Schule im Gesamten. Sie habe keinen Zweifel daran, dass die Verbindung von modernsten Formen der Arbeitsorganisation, pädagogischen Erfordernissen, von Wünschen seitens der Lehrerschaft und von architektonischer Innovation gelingen kann, sagte Ministerin Schmied.

Schon jetzt gebe es gute Beispiele für diese gelungene Verbindung, verwies die Bildungsministerin auf die heute von ihr verliehenen Awards "Bessere Lernwelten 2013". Sie habe diesen Preis ins Leben gerufen, um die neuen Ansprüche an den Bildungsbau zu fördern und herausragende Beispiele bekannt zu machen, unterstrich die Ministerin. (Schluss) mb/ah

