Redline baut Beteiligungen im Bereich Medien und E-Commerce aus

Luxemburg (ots) - Der Vermögensverwalter Redline Capital Management S.A. baut seine Beteiligungen im Bereich Medien und E-Commerce aus. Die Gesellschaft mit Sitz in Luxemburg teilte mit, über fünf Prozent der Anteile am amerikanischen Online-Kunstauktionator Paddle8 übernommen zu haben. Paddle8 wiederum erwirbt von Redline Capital Management die Option, binnen Jahresfrist gut drei Prozent der Anteile am Berliner Kunsthandelshaus artnet AG zu übernehmen. Die Beteiligung von Redline an artnet beträgt derzeit insgesamt rund sechs Prozent, für die es über Paddle8 hinausgehend eine Reihe möglicher Käufer gibt.

Im Bereich Medien und E-Commerce hat Redline darüber hinaus Beteiligungen an der in Deutschland börsennotierten Constantin Medien AG sowie der in Großbritannien notierten bwin.party digital entertainment plc aufgebaut. Die jeweiligen Anteile liegen dabei unter der Schwelle von drei Prozent.

