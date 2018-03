Preineder: Bio hat Wachstumschancen - Neueinstieg in Biolandbau weiter fördern

Förderung der biologischen Landwirtschaft hat in Österreich hohen Stellenwert

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Bio hat große Wachstumschancen. Die Förderung der Biologischen Landwirtschaft hat seit Beginn der 1990er Jahre in Österreich einen hohen Stellenwert. Im Jahr 2001 wurde das erste Bio-Aktionsprogramm durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gestartet, 2003, 2005 und 2008 wurden weitere beschlossen, um möglichst viele Bauern zum Umstieg zu bewegen. Durch die Förderung des Biolandbaus im Österreichischen Programm für umweltgerechte Landwirtschaft (ÖPUL) war - auch wie bei anderen Umweltmaßnahmen - allerdings kein Neueinstieg mehr möglich, weil Umweltprogramme langfristiger Bindung bedürfen. Daher fordert der niederösterreichische ÖVP-Bundesrat und Vorsitzende des Ausschusses für Land- und Fortwirtschaft im Bundesrat Martin Preineder nun, dass es nach 2014 derartige Förderungen für den Umstieg in den Biolandbau in Österreich wieder geben soll. "Unser Ziel muss es sein, innerhalb der EU die Spitzenposition im Bio-Landbau beizubehalten und weiter auszubauen."

Den Markt für Bioprodukte sieht der Landwirt und Biobauer günstig -auch für den Export -, allerdings nicht zu Schleuderpreisen. "Gute Qualität hat eben ihren Preis und kann es nicht zum Nulltarif geben", so der Bundesrat weiter. Das würden auch die Verbraucherinnen und Verbraucher durchaus erkennen, die vermehrt Bio-Produkte kaufen. "Wenn laut Statistik 85 Prozent der Frauen und 80,7 Prozent der Männer in den letzten zwölf Monaten zumindest einmal zu biologisch produzierter Milch und Milchprodukten griffen, dann sieht man daran, wie gefragt derartige Produkte sind", schloss Preineder.

