ASFINAG: Startschuss für zwei Sicherheits-Projekte in Oberösterreich

Wels bekommt topmoderne Überwachungszentrale, Großraum Linz neue Verkehrssteuerung

Ansfelden (OTS) - Zwei Projekte, knapp 20 Millionen Investitionssumme und ein gemeinsames Ziel: mehr Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer. Mit dem Neubau der Überwachungszentrale Wels und den ersten Fundament-Arbeiten an der Verkehrsbeeinflussungsanlage (VBA) Großraum Linz startet die ASFINAG jetzt zwei wichtige Projekte, die zwar für die Verkehrsteilnehmer große positive Auswirkungen haben, aber den Verkehrsfluss während der Umsetzungszeit nicht beeinträchtigen. "Wir als ASFINAG wollen nicht nur die beste Infrastruktur bieten, sondern unseren Kunden auch die höchstmögliche Sicherheit auf unseren Autobahnen", sagt ASFINAG-Vorstand Alois Schedl. Überwachung, Information der Verkehrsteilnehmer und Steuerung des Verkehrs sind dazu wesentliche Voraussetzungen. "Die neue Verkehrsbeeinflussungsanlage in Linz ist ein weiterer Schritt zu mehr Verkehrssicherheit auf unseren Autobahnen, da es möglich wird, den Verkehrsteilnehmern bestmögliche Informationen über die Anzeigetafeln zukommen zu lassen und den Verkehrsfluss jederzeit optimal steuern zu können", so LR Reinhold Entholzer, der den Schutz und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer "als zentrale Aufgabe des Verkehrsressorts" sieht.

Neubau der Überwachungszentrale Wels

Derzeit ist die Überwachungszentrale (ÜZ) integraler Bestandteil der Autobahnmeisterei Wels, hinsichtlich ihrer Kapazität am Limit angelangt und auch bei der technischen Ausstattung erneuerungsbedürftig. Ein Neubau am Gelände der Autobahnmeisterei war daher die sinnvollste und wirtschaftlich beste Lösung. In der neuen ÜZ, die mit drei Arbeitsplätzen für die ASFINAG-Operatoren ausgestattet sein wird, werden dann nicht nur die bisherigen Bereiche der A 1 West Autobahn, A 7 Mühlkreis Autobahn, A 8 Innkreis Autobahn, A 25 Welser Autobahn und S 33 Kremser Schnellstraße überwacht, sondern ab 2015 auch die neue S 10 Mühlviertler Schnellstraße und später einmal auch die A 26 Linzer Westring. Das gesamte Gebiet beinhaltet künftig 15 Tunnelanlagen (mit fast 40 Kilometer Röhrenlänge) und knapp 430 Kilometer im Freiland. Zusätzlich überwachen die ASFINAG-Operatoren 24 Stunden am Tag auch die Rastplätze (im "Welser" Gebiet sind das derzeit bereits 19, acht weitere sind in Bau bzw. noch in Planung), alle Glatteisfrühwarnanlagen sowie alle Notrufanlagen entlang der Strecken. Der Rohbau wird bis September fertiggestellt, danach erfolgt die technische Ausstattung mit insgesamt 16 so genannten Rückwandprojektoren, die jeweils bis zu sechs verschiedene Videobilder anzeigen können. Ab Juni 2014 können die Anlagen bereits Schritt für Schritt in die neue Warte integriert werden. Der Vollbetrieb ist für Ende 2014 vorgesehen. Die Investitionskosten betragen ca. 6,6 Millionen Euro.

Verkehrsbeeinflussungsanlage Großraum Linz

Von der Anzeige verschiedener Verkehrs- und Wettersituationen bis hin zu Unfallwarnungen und Hinweisen auf Umleitungen, Geschwindigkeitsanzeigen oder auch Überholverboten reicht die Palette der Informationen bei den ASFINAG Verkehrsbeeinflussungsanlagen, kurz VBA. Ziele sind die bessere Information der Verkehrsteilnehmer und die ideale Steuerung des Verkehrsflusses.

Errichtet werden:

50 Überkopfanzeiger, davon sind fünf so genannte Wechseltextanzeiger

250 Sensoren zur Messung von Daten wie Niederschlag, Fahrbahntemperatur oder Verkehrsdichte

50 Videokameras zur Verkehrsbeobachtung oder als Webcam

Die Überkopfanzeiger beinhalten 180 elektronische Verkehrszeichen für Geschwindigkeitsanzeigen, Hinweise und Überholverbote sowie 28 Wechselwegweiser, um im Anlassfall Umleitungen, Sperren oder Baustellen anzuzeigen sowie den Verkehr umzuleiten.

Besserer Verkehrsfluss im Großraum Linz

Die VBA Großraum Linz umfasst insgesamt eine Strecke von 92 Kilometern auf den Autobahnen A 1, A 7, A 8, A 9 und A 25 mit insgesamt 24 Anschlussstellen, zwei Halbanschlussstellen und vier Autobahnknoten. Gesteuert wird die neue VBA klarerweise von der neuen Überwachungszentrale Wels. Die ASFINAG setzt durch den Betrieb von Verkehrsbeeinflussungsanlagen (VBA) verstärkt auf intelligente Verkehrssteuerung. Die Autofahrer werden durch Anzeigen über Gefahren, Unfälle, Witterung und damit entstehenden Staus gewarnt. Durch Anpassung der Geschwindigkeitsschaltungen oder die Information zu Alternativrouten werden in Gefahrensituationen und bei Verkehrsüberlastung der Verkehrsfluss harmonisiert, Staus und damit die Umweltbelastung reduziert und die Verkehrssicherheit gesteigert. Das Ausbauprogramm der ASFINAG in Sachen Verkehrstelematik, das auf einer umfassenden Kosten-Nutzen-Analyse basiert, wurde auch vom Bundesrechnungshof in seiner Follow-up-Prüfung im Sommer 2012 positiv beurteilt. Der Planungsbeginn für die VBA-Anlage war bereits im Herbst 2011, der Baustart erfolgte im April 2013, im Herbst 2014 wird die Anlage in Betrieb gehen, Gesamtfertigstellung ist im Frühjahr 2015. Die Kosten belaufen sich auf ca. 13 Millionen Euro.

