Compliance für den Mittelstand: digital spirit startet COMFORMIS

Berlin (ots) - Der Compliance-Spezialist digital spirit startet mit COMFORMIS den ersten Dienstleister für den Mittelstand, der alle Aspekte rund um das Thema Compliance aus einer Hand anbietet. COMFORMIS unterstützt mittelständische Unternehmen bei der Einführung von Compliance Management Systemen. Damit schafft COMFORMIS die Grundlagen für regelkonformes Verhalten, senkt Risiken und trägt zum nachhaltigen Unternehmenserfolg bei.

"Compliance ist heute Pflicht - auch für den Mittelstand. Die knappen Ressourcen stellen die Unternehmen bei der Umsetzung der Richtlinien allerdings vor eine enorme Herausforderung. Als kompetenter Ansprechpartner für alle Bereiche übernimmt COMFORMIS auf Wunsch den gesamten Compliance-Prozess, von der Analyse über die Implementierung bis hin zur Optimierung und entlastet Unternehmen damit enorm. Diese bekommen bei uns also alles aus einer Hand", erklärt Marco Knobloch, Director Sales & Business Development bei digital spirit, die Vorteile von COMFORMIS.

COMFORMIS ist der einzige Compliance-Dienstleister am Markt, der sowohl einzelne Compliance-Aufgaben als auch einen Rundum-Service für Mittelständler anbietet. "Für uns ist Compliance kein notwendiges Übel, sondern der Schlüssel zum Erfolg. Wer nicht weiß, wo seine Risiken liegen und was richtig und was falsch ist, kann nicht regelkonform handeln. Wir klären auf, sensibilisieren und transportieren Themen vom Papier in die Köpfe der Führungsetage und jedes einzelnen Mitarbeiters. COMFORMIS bietet 'Compliance as a Service' für den Mittelstand", sagt Marco Knobloch.

In der Umsetzung stützt sich COMFORMIS auf das multidisziplinäre Team um Dr. Jörg Viebranz. Kenntnis und Verständnis für den Mittelstand stehen dort ebenso im Vordergrund wie die aus zahlreichen Compliance-Projekten entstandene praktische Erfahrung. Ergänzt wird die Expertise von COMFORMIS durch intensive Kontakte zu wissenschaftlichen Einrichtungen im Compliance-Umfeld und ein Partner-Netzwerk von Spezialisten unterschiedlicher Disziplinen.

Über COMFORMIS:

COMFORMIS bietet "Compliance as a Service" für den Mittelstand. Der Berliner Compliance-Experte vereint erstmals alle Dienstleistungen rund um Unternehmens-Compliance unter einem Dach. Bei der Einführung von Compliance-Prozessen und -Systemen, dem Management von Compliance-Maßnahmen und der laufenden Optimierung entstehen Lösungen, die wirken. COMFORMIS schafft die Grundlagen für regelkonformes Verhalten - bevor etwas passiert. COMFORMIS ist eine Marke der digital spirit GmbH und gehört zur Unternehmensgruppe Infinitas Learning.

Über die digital spirit GmbH:

digital spirit ist im deutschsprachigen Raum der führende Spezialanbieter für Compliance-Training und Compliance-Kommunikation via eLearning. Zu den Kunden gehören internationale Top-Unternehmen und Mittelständler aus allen Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Mittelpunkt der Schulungslösungen steht Prävention:

Führungskräfte und Mitarbeiter werden für Compliance und Business Ethics sensibilisiert und so Schaden vom Unternehmen abgewendet.

Rückfragen & Kontakt:

digital spirit GmbH

Patrick Illing

Telefon: 030/841914-35

E-Mail: pr @ digital-spirit.de

http://www.compliance-training.de

http://www.comformis.de