Aktionsgemeinschaft Katholischer Verbände (AKV) gegen Aufhebung des EU-Waffenembargos in Syrien

Kukacka: Christen geraten zwischen die Fronten

Wien (OTS) - Die AKV unterstützt mit allem Nachdruck die Position der Bundesregierung und von Außenminister Dr. Michael Spindelegger beim heutigen EU-Außenminister-Treffen. "Es darf nicht zur Aufhebung des Syrien-Waffenembargos kommen und nicht zur Erlaubnis für Waffenlieferungen an die Rebellen. Damit würde der Konflikt nicht bereinigt, sondern ausgeweitet, denn mehr Waffen in den Händen der Rebellen würde auch fundamentalistische islamische Bewegungen unter ihnen stärken", stellte heute der AKV-Präsident Staatssekretär a.D. Mag. Helmut Kukacka fest.

Die Strukturen unter den Rebellen sind viel zu inhomogen und chaotisch, um zu verhindern, dass von der EU gelieferte Waffen auch in ihre Hände gerieten. Damit würde auch die von den Kämpfen besonders betroffene christliche Minderheit in Syrien noch stärker unter Druck kommen. Kukacka erinnerte auch daran, dass die beiden griechisch- bzw. syrisch-orthodoxen Bischöfe von Aleppo Boulos Yazigi und Mor Gregorios Yohanna Ibrahim, die am 22. April verschleppt wurden, sich noch immer in den Händen einer syrischen Terrorgruppe befinden.

Man müsse erkennen, dass der Konflikt in Syrien längst nicht nur ein Bürgerkrieg sei, sondern auch einen religiösen Hintergrund habe. Es geht maßgeblich um die Auseinandersetzung zwischen Sunniten und Schiiten, wobei sich das Assad-Regime auf die Volksgruppe der Alaouiten stützen kann, die vom Iran, Irak und der libanesischen Hisbollah unterstützt werden.

Die sunnitischen arabischen Staaten wollen diesen schiitischen Einfluss bekämpfen, vor allem Saudiarabien, von wo aus muslimische Kämpfer, sogenannte Jihadisten, finanziert und mit Waffen unterstützt würden. Die Christen geraten hier zwischen die Fronten, und mit der Entführung der prominenten Bischöfe hat dies auch eine neue Dimension erreicht. Die Flüchtlingsströme aus Syrien sind bereits jetzt enorm, rund die Hälfte der Christen hat Aleppo bereits verlassen müssen.

AKV-Präsident Kukacka fordert von der EU und der Internationalen Gemeinschaft, dass Christen auch in Zukunft im Nahen Osten leben können und eine Perspektive haben müssen. Dort hat das Christentum seine Wiege, fanden die ersten Konzilien statt und waren Christen lange vor der Ankunft des Islam im 7. Jahrhundert in dieser Region präsent. Die Christen könnten auch heute noch ein wesentliches Ausgleichsmoment im Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten sein. Sie müssen deshalb von Europa geschützt und unterstützt werden, und es müssen am Rahmen der politischen Friedensbemühungen alle politischen und rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass sie auch in Zukunft in ihren angestammten Regionen leben können, schloss Kukacka.

