WKÖ-Rudorfer: Nein zur unbefristeten Verlängerung der Bankenabgabe in Österreich

Bundessparte Bank und Versicherung: Pläne stehen im Widerspruch zur Intention, das Finanzsystem insgesamt durch den Aufbau zusätzlichen Eigenkapitals stabiler zu machen

Wien (OTS/PWK354) - - Österreichs Banken waren und sind auch gerade in den letzten schwierigen Jahren ein verlässlicher Partner und Financier von Privaten und Wirtschaft. Unbeschadet der grundsätzlichen Bereitschaft der Kreditwirtschaft, auch einen Beitrag zur Bewältigung der Krisenfolgen zu leisten, spricht sich Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), vehement gegen die Pläne aus, die erhöhte Bankenabgabe unbefristet weiterzuführen.

"Die Kumulation von Belastungen durch Steuern in Kombination mit einer Regulierungsflut hat die Grenze des Zumutbaren erreicht", meint Rudorfer. Österreichs Kreditwirtschaft ist bereits derzeit überproportional belastet, nicht zuletzt durch ebenfalls besonders hohe Bankenabgaben in ihren Märkten Zentral- und Osteuropas. "Damit wird die Luft für Österreichs Banken im Wettbewerb mit Nachbarländern und anderen EU-Mitgliedsstaaten zunehmend dünner", so Rudorfer

"Die Überlegungen, diese Situation jetzt noch zu verschärfen, stehen überdies im Widerspruch zu den Intentionen, das Finanzsystem insgesamt durch den Aufbau zusätzlichen Eigenkapitals stabiler zu machen", zeigt Rudorfer auf. "Durch die Bankenabgabe wird nicht nur der Aufbau von Eigenkapital beeinträchtigt. Bei derartigen Größenordnungen ist auch die Möglichkeit, Kredite zu vergeben, berührt."

Bei dieser Diskussion sollte nicht übersehen werden, dass nur ein wettbewerbsfähiger und starker Finanzmarkt die Basis für Investitionen, Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen sein kann. (JR)

