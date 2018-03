Neu: GSK-Flyer Pneumologische Rehabilitation

Stationäre und ambulante Möglichkeiten in Österreich

Inhalte der Rehabilitationstherapie

Für PatientInnen mit pneumologischen Erkrankungen gibt es ab sofort eine kostenlose Informationsbroschüre von GSK mit allen stationären und ambulanten pneumologischen Rehabilitationsmöglichkeiten in Österreich und den Inhalten der Rehabilitationstherapie wie Atemmuskel- und Ausdauertraining.

Pneumologische Rehabilitation ist die Basistherapie für PatientInnen mit Astma/COPD/Interstitieller Lungenerkrankung/Prä- und Postoperativer/pulmonaler Hypertonie. Rehabilitation ist eine indizierte, individualisiert dosierte Therapie. Dr. Ralf Harun Zwick, Ärztlicher Leiter des neuen pneumologischen Zentrums in der Therme Wien Med: "Pneumologische Rehabilitation ist ein Eckpfeiler in der Therapie von Lungenerkrankungen. Sie bewirkt eine Verbesserung der Atemnot, eine Leistungssteigerung im Alltag und führt zu einer Reduktion von Wiederaufnahmen ins Krankenhaus und kann den Verlauf der Lungenerkrankung somit maßgeblich mit beeinflussen. Ein multidisziplinäres Team aus Lungenfachärzten, Physiotherapeuten, Sportwissenschaftern, Psychologen und Diätologen nimmt sich für die Patienten Zeit."

Pneumologische Rehabilitation reduziert Spitalsaufenthalte

Die Wichtigkeit des neuen Flyers zur pneumologischen Rehabilitation begründet Dr. Ralf Harun Zwick so: "Dieser Service Flyer ist deshalb von enormer Wichtigkeit, da in Österreich die Anzahl der Raucher noch immer höher ist als in anderen Ländern und dadurch bedingte Lungenerkrankungen wie die COPD weiter zunehmen. Ohne Rehabilitation werden diese Patienten zu "Drehtürpatienten", die immer wieder im Spital aufgenommen werden. In Österreich haben wir Möglichkeiten der Rehabilitation sowohl ambulant wie auch stationär, um die Versorgung Lungenkranker optimal zu gewährleisten. Dieser Flyer bietet erstmals eine Übersicht über das Reha-Angebot in ganz Österreich."

Zusätzlich zum Informationsflyer zur Pneumologischen Rehabilitation bietet GSK Österreich auch andere Serviceleistungen für Arzt und Patient, wie Hardo Fischer, Director Medical & Regulatory, erklärt: "Unser Beitrag geht weit über die Entwicklung von Medikamenten hinaus. Wir unterstützen in Österreich die Atemschule, die dreiteilige Kurse für PatientInnen mit Asthma bronchiale und COPD veranstaltet. Wir investieren auch in epidemiologische Studien, um Krankheitsmechanismen besser zu verstehen (wie das ECLIPSE-Studienprogramm) und entwickeln praktische Tools wie den Asthma Control Test (ACT(TM)) und den COPD Assessment Test (CAT(TM))."

So werden Sie Teil des Netzwerkes für Pneumologische Rehabilitation

Der Service-Informationsflyer über Pneumologische Rehabilitation wird vor allem über die Außendienstmitarbeiter von GSK Österreich verteilt. Wenn Sie dem Netzwerk von Anbietern für Pneumologische Rehabilitation beitreten oder einfach nur den Service-Informationsflyer erhalten möchten, mailen Sie bitte unter "Flyer Pneumologische Rehabilitation" an info @ gsk.at.

