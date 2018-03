Casino Grand Prix - wo Hürden mit 1 PS genommen werden

Casinos Austria und den österreichischen Pferdesport verbindet eine 26-jährige Partnerschaft

Wien (OTS) - Jubiläen gehören gefeiert. Eine ganz besondere Feier -weil in dieser Art ungeplant und noch nie dagewesen - war das 25-jährige Jubiläum des "Casino Grand Prix" im Vorjahr. Denn erstmals in der Geschichte dieses Springreit-Turniers gab es mit Astrid Kneifel und Mario Bichler ex aequo zwei Gesamtsieger. Das Finale war dabei an Spannung nicht zu überbieten. Kneifel entschied den letzten Bewerb für sich, Bichler erreichte Platz 17, was unterm Strich einen Punktegleichstand in der Gesamtwertung ergab.

Die Erfolgsgeschichte des Casino Grand Prix powered by muki wird auch 2013 fortgesetzt, die Kooperation zwischen Casinos Austria und dem Österreichischen Pferdesportverband geht also bereits in ihr 26. Jahr. 1987 vom Österreichischen Pferdesportverband mit Unterstützung von Casinos Austria ins Leben gerufen, brachte der Bewerb mit Reitsport-Evergreen Thomas Frühmann gleich im ersten Jahr einen prominenten Sieger.

Der Casino Grand Prix ist die bekannteste und höchstdotierte Springreitserie Österreichs und verfolgt vor allem das Ziel, junge Nachwuchstalente im Reitsport zu fördern und auf die internationale Konkurrenz vorzubereiten. Dabei funktioniert das Erfolgsrezept aus Altbewährtem kombiniert mit einer Mischung Innovation perfekt: In den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten absolvierten mehr als 4000 Pferde mit ebenso vielen Reitern an die 77.000 Sprünge bei über 130 Turnieren.

Der Gedanke des Sponsorings wird getragen von der gerne wahrgenommenen Verpflichtung, gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Sponsoring ist damit in der Unternehmenskultur von Casinos Austria fest verwurzelt und bedeutet Geben und Nehmen, sodass durch wechselseitigen Nutzen eine Win-Win Situation entsteht. Neben dem Sport ist das Engagement im kulturellen sowie touristischen Bereich ein wichtiger Bestandteil des Sponsorings.

"Es erfüllt mich mit Stolz, dass Casinos Austria mit dem Casino Grand Prix maßgeblich zu den heutigen sportlichen Erfolgen der österreichischen Springreiter und Springreiterinnen beigetragen hat. Und daher ist auch heute noch, 26 Jahre nach seiner Einführung, der Casino Grand Prix mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 40.000 Euro der höchstdotierte Springreit-Cup in Österreich", sagt Casinos Austria Generaldirektor Dr. Karl Stoss.

Die Termine für den Casino Grand Prix 2013:

Vorrunden

30.05. - 02.06.2013 Lassee (NÖ)

20.06. - 23.06.2013 Zeltweg-Farrach (Steiermark)

04.07. - 07.07.2013 Wiener Neustadt (NÖ)

15.08. - 18.08.2013 Schärding (OÖ)

Finale

- 5.09. - 08.09.2013 Kammer-Schörfling (OÖ)

