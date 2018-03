SCOOBY: Erster Scooter, der ein Fahrrad ist

Rechtzeitig zur Camping- und Urlaubs-Saison präsentiert iO-Scooter, der führende Hersteller von einspurigen E-Fahrzeugen in Europa, in Wien den neuen SCOOBY.

Wien (OTS) - Er sieht schnittig aus wie ein Scooter und ist umweltschonend wie ein Fahrrad. Mit einem 600 Watt Motor und LED-Scheinwerfern ausgestattet hat er eine Reichweite von 40 Kilometern - vom Camping-Platz zur Taverne und wieder zurück.

Der SCOOBY fährt mit eigenem Antrieb mittels Pedalen oder mit elektrischer Verstärkung - ganz wie man will. Er hat eine herausnehmbare Batterie, ist leicht und passt gut auf jeden Campingwagen. Der Scooby eignet sich aber auch hervorragend für Innenstädte, also für Zonen, in denen häufig strikte Fahrverbote gelten. Das Einstiegsmodell von iO Scooter ist gesetzlich ein E-Fahrrad und selbstverständlich ohne Führerschein zu fahren. Ab dem Alter von zwölf Jahren auch ohne Helm. Der Kaufpreis ist 1.650 Euro und die Lieferzeit dauert sechs bis acht Wochen.

Ing. Bernd Kraemmer, Gründer, Inhaber und Chefkonstrukteur von iO Scooter: "Die Entwicklungszeit des SCOOBY betrug sechs Mannjahre. Wir sind stolz auf sein modernes Design, für das wir Davide Tealdi gewinnen konnten. Technisch ist der SCOOBY auf dem letzten Stand und obendrein ein rein europäisches Produkt: vom Konzept über die Gestaltung bis zur Steuerung."

Für die erste Charge wurden knapp vierzig Stück produziert, die bis auf einige wenige bereits verkauft sind. Mittelfristig will Kraemmer rund 10.000 Stück pro Jahr verkaufen. Kraemmer: "Mit dem iO-Scooby ist es uns gelungen, ein neues Marktsegment zu bedienen und einen Zugang zu neuen Vertriebsschienen zu erreichen. Man kann den Scooby überall kaufen: im Fahrrad-Fachgeschäft, im Supermarkt und sogar im Baumarkt."

Der SCOOBY - eine technische Meisterleistung

Die Instrumente des neuen SCOOBY sind übersichtlich angeordnet und leicht lesbar. Dank vorne gelochter Scheibenbremsen und hinten montierter Trommelbremse gelingt das Stehenbleiben wohlgedämpft. Der weiterentwickelte bürstenlose iO-Radnabenmotor ist so stark wie nötig. Die Motor-Spitzenleistung beträgt 600 Watt, die Dauerleistung 250 Watt. Laut Fahrradverordnung ist die Höchstgeschwindigkeit des SCOOBY 25 km/h.

Je nach Fahrweise kommt man mit dem SCOOBY bis zu vierzig Kilometer weit. Auch das Hochheben ist einfach: fahrbereit wiegt er nur 59 Kilogramm inklusive Batterie. Der Akku wiegt elf Kilogramm und ist eine 48 Volt LiFePo4 mit einer Kapazität von 48 V LiFePo4/17 Ah. Das Ladegerät ist ein vollautomatisches iO 1.01 CCS Ladegerät. Der SCOOBY hat ein Monoshockfahrwerk mit Teleskopgabel.

Der SCOOBY ist ausschließlich für eine Person geeignet und in der Farbe schneeweiß erhältlich. Dazu gibt es auf Wunsch ein Top Case und eine Basisplatte für das Zubehör. Die Gewährleistung auf das komplette Fahrzeug beträgt zwei Jahre.

iO Scooter: Marktführer im Bereich elektrischer Motorroller

Das Unternehmen iO Scooter mit der Zentrale in Brunn am Gebirge ist in Österreich mit einem Marktanteil von 50 Prozent Marktleader im Bereich elektrischer Motorroller. iO Scooter ist zurzeit der einzige österreichische Hersteller von Elektro-Mopeds und -Motorrädern, alle anderen Anbieter importieren ihre Fahrzeuge aus Fernost. 40 iO Scooter-Mitarbeiter produzieren derzeit 2.500 Motorroller und Motorräder im Jahr. 80 Prozent davon werden exportiert - vor allem nach Italien, Deutschland und in die Schweiz. "Wir können noch weiter wachsen", sagt Kraemmer. "Die Produktion von iO ist derzeit auf 15.000 Stück pro Jahr ausgelegt. iO Scooter zeigt im Bereich Elektro-Mobilität, dass österreichischer Ingenieurgeist auch im 21. Jahrhundert weltweit führende Leistungen hervorbringen kann."

