FP-Gudenus zum Arbeitsmarkt: Billig-Kräfte aus dem Ausland verdrängen Inländer!

Die Zahlen zeigen - immer mehr Jobs, aber die Anzahl inländischer Beschäftigter sinkt

Wien (OTS/fpd) - Wirtschaftswachstum, Kaufkraft und vor allem Inländer-Beschäftigung - in allen Bereichen geht es mit Wien bergab. Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus ärgert sich: "Sozialisten und Grüne nehmen das wohlwollend in Kauf. Dem leichten Plus bei der Anzahl der Beschäftigten steht eine sinkende Anzahl von berufstätigen Inländern gegenüber. Es ist genau das eingetreten, wovor wir Freiheitliche gewarnt haben: Billig-Kräfte aus dem Ausland, denen SPÖ und Grüne den roten Teppich ausrollen, nehmen einheimischen Beschäftigten und gut integrierten Migranten die Jobs weg und drücken die Löhne. In Wien verfügt bereits jeder fünfte unselbständig Erwerbstätige nicht über die österreichische Staatsbürgerschaft."

Gudenus verweist auf drei Studien, die das belegen. Das Sozialministerium berichtete, dass seit dem Jahr 2010 in Wien fast 21.000 neue Arbeitsplätze entstanden sind. Gleichzeitig haben fast 23.000 Ausländer eine Beschäftigung gefunden. Heißt: Knapp 2.000 Inländer wurden in die Arbeitslosigkeit gedrängt. Die Experten des Wirtschaftsforschungsinstituts formulierten das so: "Am deutlichsten stieg aber die Beschäftigung unter Ausländern, während die Zahl der unselbständig beschäftigten Inländer in Wien geringfügig zurückging." Zum selben Schluss kam auch die Arbeiterkammer.

"Und die Lage wird sich im kommenden Jahr noch weiter zuspitzen, wenn Bulgaren und Rumänen ungehindert zu uns drängen dürfen. Sozialisten und Grüne verschließen vor diesem Problem die Augen und fordern sogar immer wieder, auch Asylwerber in den Arbeitsprozess zu integrieren. Das ist völlig unverantwortlich und ein gesellschaftspolitischer Unfug", so Gudenus.

Solange 120.000 Wiener verzweifelt nach Arbeit suchen, müsste der Zuzug nicht nur gestoppt, es müssten vielmehr auch Ausländer wieder in ihre Heimatstaaten zurückgeführt werden: "Die Massenzuwanderung war eine Fehlplanung der Linken aus ideologischen Motiven. Wir Freiheitliche sagen: Österreicher zuerst!" Sozialisten und Grüne müssten endlich wirksame Arbeitsplatz-Initiativen ergreifen. Anstatt Bürger und Wirtschaft immer stärker zu belasten und Geld in Skandalen zu verbrennen, müssten sie eine Investitionsoffensive für Inländer und gut integrierte Migranten starten. Gudenus: "Das ist längst überfällig. Es ist etwa notwendig, Schulsanierungen vorzuziehen, mehr in Wohnbau und Spitäler zu investieren und den U-Bahn-Ausbau zu beschleunigen." (Schluss)

