Das neue WIFI-Kursbuch 2013/14: 31.000 Kurse und Lehrgänge für alle Branchen

Jetzt Bildungschancen nutzen: "Lernen lernen" am WIFI - Innovatives Online-Selbstlerntool hilft beim Entwickeln effizienter Lernstrategien

Wien (OTS/PWK353) - Gemäß einer aktuellen makam-Umfrage plant jedes sechste Unternehmen, heuer die Schulungsbudgets aufzustocken. 64 Prozent wollen ihre Bildungsausgaben auf dem gleichen Level halten wie im Vorjahr. "Vor allem Kurse, in denen sich die Teilnehmer/innen für die konkrete Berufsausübung qualifizieren, sind gefragt", analysiert WIFI Österreich-Institutsleiter Michael Landertshammer anlässlich der Veröffentlichung des neuen WIFI-Kursbuches für das Studienjahr 2013/14. Landertshammer: "Außerdem suchen Unternehmen nach wie vor nach Fachkräften, die unternehmerisch denken sowie sich Know-how selbstständig aneignen und umsetzen können."

Online das Lernen lernen

Das WIFI setzt im neuen Kursjahr 2013/14 daher verstärkt auf Selbstlernkompetenz. Im Rahmen des WIFI-Lernmodells LENA - LEbendig & NAchhaltig begleiten Trainer/innen die Lernenden mit innovativen, praxisorientierten Lernmethoden dabei, sich das Wissen effizient selbst anzueignen. Zur Unterstützung gibt es ab sofort das neue Selbstlern-Onlinetool "Lernen lernen". Das kostenlose Tool bietet Orientierung für die richtige Weiterbildung, hilft in Sachen Motivation und Selbstorganisation und leitet an, sich realistische Lernziele zu setzen. Weiters gibt es Tipps für eine effiziente Prüfungsvorbereitung. Jetzt ausprobieren unter www.wifi.at/lernen

Neu: Tourismus-Lehrlingsakademie

Das Kursangebot 2013/14 umfasst österreichweit über 31.000 Kurse und Lehrgänge für alle Branchen. Wie jedes Jahr sind auch heuer wieder rund 20 Prozent aller Angebote komplett neu. Besonders interessant für Einsteiger/innen im Bereich Tourismus ist die ambitionierte Lehrlingsakademie, die gemeinsam mit der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der WKÖ entwickelt wurde. Die viertägige Zusatzausbildung für Lehrlinge ab dem zweiten Lehrjahr sorgt für einen Qualitätsschub in der Gästebetreuung. Eine fundierte Zusatzqualifikation für angehende Tourismusführungskräfte bietet außerdem der neue Lehrgang Kulturmanagement. Und für Interessierte aus dem Bereich Gastronomie und Handel gibt es nach erfolgreichem Auftakt an einzelnen WIFIs den gemeinsam mit der Agrar Markt Austria (AMA) entwickelten Lehrgang zum/zur Fleischsommelier/-sommeliére österreichweit.

International anerkanntes Sicherheitszertifikat

Gerade in technischen Berufen wird Sicherheit immer wichtiger. Das WIFI hat daher eine maßgeschneiderte Schulung entwickelt, in der sich Beschäftigte aller Industriezweige in Sachen Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz auf den neuesten Stand bringen. Bei positiver Prüfung erhalten die Teilnehmer/innen das international gültige Personenzertifikat Safety Certificate Contractors (SCC). Ganz aktuell gibt es für Sicherheitsbeauftragte auch ein Update zur seit heuer gültigen Arbeitnehmerschutznovelle, die Maßnahmen für die psychische Gesundheit der Mitarbeiter/innen vorschreibt.

Top-Themen Sprachen und Wirtschaft

Jedes zweite österreichische Unternehmen ist bereits im Ausland aktiv. Entsprechend hoch im Kurs stehen die umfangreichen WIFI-Sprachangebote. Für alle, die Englisch im Beruf brauchen, gibt es heuer den aktualisierten Lehrgang "Englisch B1 - World of Business". Eine gute Basis für erfolgreiche Auslandsgeschäfte erarbeiten sich angehende Führungskräfte auch im neuen Diplom-Lehrgang Exportmanagement. Speziell für Schülerinnen und Schüler interessant ist der vierteilige Unternehmerführerschein(R), der auf einzigartige Weise Wirtschaft und Schule verbindet: Die ersten drei Module, die sich wirtschaftlichen Grundlagen, Volks- und Betriebswirtschaft widmen, können bereits an der Berufsschule oder an anderen Schulformen mit standardisierten Onlineprüfungen absolviert werden. Mit dem WIFI-Kurs zum Modul UP schließen die Teilnehmer/innen den Unternehmerführerschein ab und bereiten sich effektiv auf die gesetzlich anerkannte Unternehmerprüfung vor.

Erfolg beginnt im Kopf

Das neue Kursjahr wartet außerdem mit dem ganz neuen Schwerpunkt Mentaltraining auf: Im Grundlehrgang erarbeiten sich Teilnehmer/innen effiziente Techniken, wie sie ihren persönlichen Erfolg beim Lernen und im Job sowie ihre Lebensqualität verbessern. Wer diese Methoden auch beruflich anwenden will, holt sich in der Ausbildung zum/zur Diplomierte/n Mentaltrainer/in eine fundierte Grundlage. Ein Highlight für Trainer/innen in der Erwachsenenbildung ist der neue Diplomlehrgang "Outdoor-Trainer/in", in dem viele outdoor-spezifische und erlebnisorientierte Methoden ausprobiert und ins eigene Repertoire übernommen werden können.

Neue WIFI-Kampagne gestartet

Der Startschuss für das Kursjahr 2013/14 erfolgte soeben mit dem Launch der heurigen WIFI-Imagekampagne "Wir bringen Sie auf Kurs" aus der Feder der Agentur-ARGE Lowe GGK und Lobster. "In humorvollen Plakaten, Anzeigen und Werbespots entdecken Menschen "wie du und ich", was sie alles nicht oder nur halb wissen - im Privatleben oft kein Problem, aber im Job eine echte Karrierebremse!", erklärt Landertshammer die Kampagnenidee. "Das beste Rezept gegen Wissenslücken verraten die Sujets natürlich auch: einen entsprechenden Kurs am WIFI!"

Das neue WIFI-Kursbuch bestellen unter: www.wifi.at/kursbuch

