Podgorschek: Bankenabgabe belastet Bankkunden zusätzlich

Senkung der Überziehungszinsen als Direkthilfe für Kontoinhaber nötig

Wien (OTS) - "Eine Verlängerung der Bankenabgabe werden allein die Bankkunden zu tragen haben. Damit werden wieder einmal die einfachen Bürger zur Finanzierung maroder Banken und zum Stopfen von Budgetlöchern zur Kasse gebeten", kommentiert der freiheitliche Finanzsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek den entsprechenden Vorschlag von Bundeskanzler Werner Faymann in der gestrigen Pressestunde. Eine Fortführung der Bankenabgabe werde einfach auf die normalen Bankkunden abgewälzt, die damit wieder einmal die Zeche zu zahlen hätten. Die SPÖ bleibe damit bei ihrer Linie, bei Verfehlungen einzelner Kreditinstitute aber auch anderer Staaten die heimischen Bürger zu belasten. "In Faymanns Augen ist offensichtlich der heimische Bürger der Goldesel für alle Situationen, den es im Fall des Falles auszunehmen gilt", kritisiert Podgorschek.

Dagegen wäre eine Senkung der sogenannten Überziehungszinsen für einfache Konten eine deutliche Entlastung vieler Österreicher. "Obwohl die Zinsen auf einem Rekordtief sind, bleiben die Überziehungs- oder Dispositionszinsen weiterhin auf hohem Niveau", so Podgorschek. Es sei höchst an der Zeit nicht nur die Haben- sondern auch die Sollzinsen dem niedrigen Zinsniveau anzupassen. "Im Gegensatz zur SPÖ zielen unsere Vorschläge darauf ab, den Bürger zu ent- und nicht zu belasten", so Podgorschek abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at