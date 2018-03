Sima: 15 Jahre ÖkoBusinessPlan Wien: Gut für Wiens Wirtschaft, gut für die Umwelt

Betriebsbesuch bei langjährigem ÖkoBusinessPlan Betrieb EVVA Sicherheitstechnologie

Wien (OTS) - Der ÖkoBusinessPlan Wien feiert Geburtstag. Was vor 15 Jahren als Vision begann, ist heute ein Konzept mit Breitenwirkung:

Fast 1.000 Betriebe sind bereits Teil des ÖkoBusinessPlan Netzwerks und haben durch kluges Umweltmanagement erfolgreich Betriebskosten gespart.

"Wiens Betriebe haben in Sachen Umwelt- und Klimaschutz die Nase vorn, nicht zuletzt durch die Unterstützung des ÖkoBusinessPlan", freut sich Umweltstadträtin Ulli Sima. "Insgesamt haben die Betriebe in den letzten 15 Jahren die stolze Summe von 115,5 Mio. Euro an Betriebskosten eingespart. Der ÖkoBusinessPlan ist die perfekte Win-win-Strategie, sowohl die Betriebe als auch unsere Umwelt profitieren. Ich freue mich sehr über diese Erfolge und bedanke mich bei allen Unternehmen für ihre Teilnahme am Programm!"

Das bietet der ÖkoBusinessPlan

Vor 15 Jahren von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 ins Leben gerufen, unterstützt der ÖkoBusinessPlan Unternehmen am Standort Wien mit umfassendem Know-how und geförderter Beratung rund um Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften. Gemeinsam mit erfahrenen UnternehmensberaterInnen machen sich die Betriebe auf die Suche nach Einsparpotenzialen und reduzieren Schritt für Schritt den Energiebedarf, das Abfallvolumen oder den Ressourceneinsatz des Unternehmens. Nach erfolgreicher Umsetzung und Evaluation erfolgt die offizielle Auszeichnung als ÖkoBusinessPlan Betrieb.

Bilanz 15 Jahre ÖkoBusinessPlan

Fast 1.000 Wiener Betriebe (exakt 974) haben sich bereits vom ÖkoBusinessPlan Wien beraten lassen und durch kluges Umweltmanagement erfolgreich Betriebskosten reduziert - insgesamt die stolze Summe von 115,5 Mio. Euro in 15 Jahren.

Auch die Einsparungen zugunsten der Umwelt können sich sehen lassen. Eingespart wurden:

o 2,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser

o 122.500 Tonnen Abfälle

o 7.268 Tonnen gefährliche Abfälle

o 1.040 GWh Energie

o 305.000 Tonnen CO2

o 93,4 Millionen Transportkilometer

"Moderne Städte müssen sich mit dem Thema Umweltschutz auseinandersetzen. Denn gesunde, umweltbewusste Unternehmen sichern und schaffen Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und leisten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Wien nimmt diese Verantwortung mit dem ÖkoBusinessPlan seit Jahren erfolgreich wahr", bilanziert die Leiterin der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22, Karin Büchl-Krammerstätter.

EVVA - ein ÖkoBusinessPlan Betrieb der ersten Stunde

Zum Jubiläum gibt der ÖkoBusinessPlan Betrieb EVVA Einblick in seine Maßnahmen: EVVA Sicherheitstechnologie ist ein führender Hersteller von Zutrittslösungen in Europa und ein ÖkoBusinessPlan Wien Betrieb der ersten Stunde. Gemeinsam mit dem ÖkoBusinessPlan Wien hat EVVA seit 1999 mehr als 90 Umweltprojekte durchgeführt. "Wir handeln verantwortungsbewusst und reduzieren gleichzeitig unsere Kosten. Diese Entwicklung ist für unser Unternehmen ein Schlüsselfaktor, um am internationalen Markt bestehen zu können", beschreibt Martin Staudigl, Umweltschutz-Verantwortlicher bei EVVA, die Motivation des Unternehmens.

Clean Production

Das Unternehmen setzt auf ein eigens entwickeltes Fertigungsverfahren unter dem Schlagwort "Clean Production", das ohne den in der Metallverarbeitung üblichen Einsatz von Öl auskommt. Und auch beim Wasser wird gespart: EVVA krempelt das Galvanik- und Abwassersystem komplett um und bereitet nun die Abwässer über Vakuumverdampfer selbst auf, um sie dann wieder dem Kreislauf rückzuführen. Der Wasserverbrauch hat sich so um 80 Prozent reduziert.

Und auch den Materialeinsatz hat die Firma immer im Blick: Die Herstellung der Schließzylinder etwa wurde auf modulare Bauweise umgestellt - das spart Material und Lagerkosten. Und die Lagerhallen und Bereiche der Werkstätte heizt EVVA nun über die Abwärme der Kompressoren.

Weitere Informationen zum ÖkoBusinessPlan Wien:

www.oekobusinessplan.wien.at

Alle teilnehmenden Betriebe und deren Maßnahmen sind abrufbar unter: unternehmen.oekobusinessplan.wien.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

