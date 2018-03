RfW-BO Amann: Heinisch-Hosek hat keinerlei Bezug zur privatwirtschaftlichen Realität!

"Mit der "Haltet-den-Dieb-Taktik" schafft Heinisch-Hosek keine Jobs. Im Übrigen möge sie vor ihrer eigenen Tür kehren, bevor sie mit dem Finger auf die Privatwirtschaft zeigt."

Wien (OTS) - "Strafsteuer für Überstunden, Strafen, wenn man bei der Berichtspflicht säumig ist, verpflichtender Papamonat: Allein diese kleine Auswahl aus dem Ideenpool der Frauenministerin zeigt, dass sie keinerlei Bezug zur privatwirtschaftlichen Realität hat", so heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann. "Mit der "Haltet-den-Dieb-Taktik" schafft Heinisch-Hosek keinen einzigen Job, im Gegenteil: Je mehr Belastungen für die Betriebe, desto weniger können sich die ihre Beschäftigten leisten", so Amann.

"Egal ob Männer oder Frauen: Alle Beschäftigten könnten am Ende des Tages deutlich mehr im Geldbörsel haben. Dass dem nicht so ist, dafür trägt die SPÖVP-Regierung die Verantwortung - und damit auch die Frauenministerin", so Amann. Rechne man den Dienstgeberbeitrag zum Bruttogehalt hinzu, zeige sich: Im Schnitt kassiere "Vater Staat" fast 56 Prozent dessen ein, was ein Arbeitnehmer/eine Arbeitnehmerin das Unternehmen koste. Generell steuere Österreich dank SPÖVP auf eine Steuer- und Abgabenquote von 46 Prozent zu. Eine Absage erteilt Amann auch dem neuerlichen Vorstoß von Heinisch-Hosek für einen verpflichtenden Papamonat in der Privatwirtschaft: "Das ist speziell für kleinere Unternehmen beim besten Willen nicht machbar. Für viele Betriebe wäre das finanziell und organisatorisch eine unüberwindbare Hürde. Statt die Unternehmen ständig mit neuen Belastungsideen zu "beglücken", wäre es hoch an der Zeit, dass die Regierung - und dazu gehört ja wohl auch Heinisch-Hosek, endlich einen vernünftigen wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Beitrag für mehr Beschäftigung und mehr Einkommen leistet", so Amann.

"Im Übrigen möge die Frau Minister vor ihrer eigenen Tür kehren und zuerst dafür sorgen, dass die staatsnahen Betriebe und eigenen Einrichtungen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene bei Stelleninseraten dem Buchstaben des Gesetztes entsprechen - Stichwort Gehaltsangaben, bevor sie mit dem Finger auf die Privatwirtschaft zeigt", so Amann.

