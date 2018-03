20 Jahre ENJO Wien - Erfolgreich mit umweltfreundlichem Reinigungssystem

300 ENJO-FachberaterInnen feiern beim großen Jubiläumsfest in Pamhagen von 31.5. - 2.6.2013

Wien (OTS) - Reinigung ohne Chemie - nur mit Wasser, das ist eine österreichische Erfolgsgeschichte. Begonnen hat sie vor mehr als 20 Jahren mit der Erfindung einer Faser, die Öle und Fette bindet. Daraus wurde mit viel Einsatz und Erfindergeist ein System für die Reinigung von Haushalten und Gewerbebetrieben in 26 Ländern und 5 Kontinenten.

ENJO Wien wurde von Birgith und Siegfried Zack als exklusiver ENJO-Distributeur für Wien, Niederösterreich und das Burgenland vor 20 Jahren gegründet. Am Anfang stand der Vertrieb aus der Garage eines Wohnhauses - heute sorgen mehr als 170 bestens geschulte ENJO-FachberaterInnen für Haushaltsumstellungen auf Reinigung "ohne Chemie".

ENJO liegt im Trend, denn ENJO steht für umweltbewusstes Handeln durch Vermeidung von Haushaltsreinigern, Wasserersparnis und ein gesünderes Leben in den eigenen vier Wänden. Jeden Monat stellt ENJO Wien mehr als 1.400 Reinigungsbereiche in Haushalten auf chemielose Reinigung um, das erspart unserer Umwelt über 100 Tonnen an Chemie und Plastikmüll pro Jahr.

Mehr Info zur Reinigung ohne Chemie unter dem Motto "Genial einfach -nur mit Wasser" finden Sie unter www.enjo-wien.at.

20 Jahre ENJO Wien - Galaabend Österreichfestival



Im Rahmen des 3-tägigen Österreichfestivals, an dem mehr als 300

ENJO-FachberaterInnen aus ganz Österreich teilnehmen werden, findet

der große Galaabend statt, der heuer ganz im Zeichen des 20-jährigen

Firmenjubiläums von ENJO Wien stehen wird.



Datum: 1.6.2013, um 19:30 Uhr



Ort:

Vila Vita Pannonia Seewinkelhalle

Storchengasse 1, 7152 Pamhagen



Url: www.vilavitapannonia.at



Rückfragen & Kontakt:

ENJO Vertriebs GmbH

Mag. Helmut Strasser

Tel.: +43 1 6094536 / +43 676 84968713

helmut.strasser @ enjo-wien.at

www.enjo-wien.at