Zugesagtes Plus an Polizisten für Salzburg ist ein Märchen

FPÖ-Doppler: Pensionierungen, kaum Neuaufnahmen und Überstunden zeigen die Realität

Wien (OTS) - Als ein "Märchen" bewertet heute Salzburgs FPÖ-Nationalratsabgeordneter Rupert Doppler die immer wieder vom Innenministerium zugesagten zusätzlichen Polizisten für das Bundesland Salzburg. Die Realität sehe ganz anders aus wie Beantwortungen von FPÖ-Anfragen im Nationalrat durch Innenministerin Mikl-Leitner zeigen würden. Allein im Vorjahr standen 44 Ruheständen nur 45 Neuaufnahmen gegenüber. Die Anzahl der Überstunden beliefen sich im Vorjahr in der Landespolizeidirektion Salzburg auf satte 344.800 Überstunden. "Allein das Faktum der Überstunden zeigt, dass es in Salzburg deutlich zu wenig Personal gibt. Dass die Neubesetzungen von den Ruheständen gefressen werden, lässt auch keinen anderen Trend erkennen", so Doppler.

Noch im Jahr 2011 hätte ein Trend zu einem tatsächlichen Plus ablesbar sein können. "Denn in diesem Jahr standen 32 Ruheständen 61 Neuaufnahmen gegenüber. Ein Jahr später, im Jahr 2012, gab es einen schweren Rückschlag. In diesem Jahr gab es dann - wie bereits angeführt - nur eine Neuaufnahme mehr als Ruhestände", berichtet Doppler von der Beantwortung einer Anfrage, die er an die Innenministerin gestellt hatte. Die Anzahl der Überstunden, die im Vorjahr in Salzburg angefallen seien, würden Bände sprechen. Diese beliefen sich in der Landespolizeidirektion Salzburg auf die Anzahl von 344.800. "Umgerechnet auf Vollzeitplanstellen würde das weit über 100 zusätzliche Stellen bedeuten", so Doppler.

Offensichtlich seien die Zusagen für zusätzliche Polizisten für Salzburg von Innenministerin Mikl-Leitner als auch ihrer Vorgängerin Fekter nur PR-Gags gewesen. Neuaufnahmen von Polizisten wurden immer in der Öffentlichkeit wirksam präsentiert. Die Anzahl der in den Ruhestand getretenen Polizisten wurde verschwiegen. "Unterm Strich wurde nur die Anzahl der in den Ruhestand Getretenen ausgeglichen", gibt der FPÖ-Nationalratsabgeordnete zu bedenken. Dieser Umstand müsse sich ändern. Salzburg brauche endlich ein tatsächliches Plus an Personal bei der Polizei. "Nur durch zusätzliche Polizisten wird die Sicherheit in unserem Bundesland auch tatsächlich garantiert werden können", so Doppler.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at