WKÖ-Moch: Neuauflage von "Unternehmen Sicherheit" stärkt die Betriebe

Juweliere begrüßen Forderung nach Sicherheitsförderung für Kleinstbetriebe - Sicherheitsoffensive für Juweliere wird auf ganz Österreich ausgeweitet

Wien (OTS/PWK352) - "Die Sicherheitssituation hat sich für die heimischen Juweliere in den vergangenen Wochen und Monaten verschlechtert, wie dies auch den diversen Medienberichten zu entnehmen ist. 2012 ereigneten sich in Österreich 31 Raubüberfälle auf Juweliergeschäfte. Uhren- und Juwelenhändler werden in Österreich so oft wie nie zuvor Opfer von Überfällen, manchmal sogar innerhalb kurzer Zeit gleich mehrmals hintereinander. Der nun im Rahmen der Initiative "Unternehmen Sicherheit" gesetzte Schwerpunkt auf die Juweliere ist daher zu begrüßen", betont Frank-Thomas Moch, Obmann des Bundesgremiums des Juwelen-, Uhren-, Kunst-, Antiquitäten- und Briefmarkenhandels der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) sowie des Wiener Landesgremiums.

"Die Forderung von WKÖ-Präsident nach Ausweitung der Förderung für Kleinstbetriebe, die in ihre Sicherheit investieren, von Salzburg auch auf andere Bundesländer, wird von uns vollinhaltlich unterstützt: Sie wäre insbesondere für Juweliere ein Anreiz, die Sicherheitssituation des eigenen Betriebes zu evaluieren und entsprechende zielgerichtete Maßnahmen zu setzen", so Moch.

Sicherheitsoffensive für Juweliere: von Wien aus für ganz Österreich

Verhaltenstrainings für Juweliere, wie es sie in Wien bereits gibt, werden ab nun auch in den anderen Bundesländern angeboten. Im März wurden bereits österreichweit Präventionsbeamte geschult und aktuell werden erste Termine für Schulungen in den Landes-Wifis fixiert.

In den Schulungen werden Erfahrungswerte zu den Themen "Wie laufen Überfälle und Gewaltdelikte aus Täter- und Opfersicht ab", "Wie kann ich Mitarbeitern und Kunden helfen?" weitergegeben sowie in Rollenspielen auch Überfallssituationen simuliert. Neben einer theoretischen Ausbildung und wesentlichen verhaltensorientierten Sicherheitstipps legen die Kriminalisten den Focus vor allem auch auf die Bewältigung einer potenziellen Realsituation. (JR)

