"Report" am 28. Mai: Linz gegen BAWAG, Grüne in der Regierung

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert im "Report" am Dienstag, dem 28. Mai 2013, um 21.05 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Linz gegen BAWAG

Ein Kampf um die Existenz. Die Stadt Linz hat 2007 mit der BAWAG eine Zinswette für einen Frankenkredit abgeschlossen. Der starke Anstieg des Frankenkurses hat diese Vereinbarung zu einer horrenden Finanzschuld für die Stadt werden lassen. Es geht um beinahe 500 Millionen Euro. Nun kämpfen Bankmanager gegen Stadtpolitiker, Gutachter gegen Gutachter und Anwaltskanzleien gegen Anwaltskanzleien. Eva Maria Kaiser und Ernst Johann Schwarz berichten über einen Rechtsstreit mit gravierenden Folgen: Gewinnt Linz, gerät die BAWAG in enorme finanzielle Schwierigkeiten; gewinnt die BAWAG, ist ein Jahresbudget der Stadt dahin.

Grüne in der Regierung

Die Salzburger Grünen sind mitten in Regierungsverhandlungen mit der ÖVP und dem Team Stronach, in einem weiteren Bundesland nach zuletzt Tirol und Kärnten tauschen die Grünen die Rolle der Kontrolleure und Kritiker gegen ein Stück der Macht. Wie viel von ihren Positionen werden sie in Salzburg als Juniorpartner durchsetzen können? Ein Blick in die Bundeshauptstadt Wien zeigt, wie heftig der Gegenwind beim Mitregieren sein kann, wie schwer es ist, sich gegen erfahrene Machthaber durchzusetzen. Münire Inam und Martina Schmidt fragen nach, wie die Grünen als Juniorpartner verhandeln. Live-Gast im Studio ist Dr. Alexander Van der Bellen.

Soziale Kosten der Sparsamkeit

Die steirischen Reformpartner SPÖ und ÖVP ernten außerhalb des Landes viel Lob für ihren Konsolidierungskurs, doch im eigenen Bundesland wird die Kritik am Spareifer lauter. Vor allem die Wiedereinführung des Pflegeregresses erzürnt Betroffene, die von einer ungerechten Strafsteuer sprechen. Doch wie gerecht kann soziales Sparen sein, wenn Millionen Euro für Pflege und Pensionen fehlen? Helga Lazar berichtet über unpopuläre Sparmaßnahmen und politische Argumente in Zeiten eines immer härter werdenden Verteilungskampfes.

Kinder auf Tabletten

Immer mehr Kinder und Jugendliche bekommen Psychopharmaka. Die Diagnosen stellen nicht nur Kinderpsychiater, sondern auch Haus- und Kinderärzte ohne entsprechende Spezialausbildung. Aus verhaltensauffälligen Kindern werden so Fälle für die Psychiatrie, schon leichte Entwicklungsstörungen behandelt man mit Medikamenten und das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADHS) wird zur Modekrankheit. Sind immer mehr Kinder psychisch krank oder die Ärzte auf dem falschen Weg? Verena Gleitsmann und Jakob Horvat berichten.

