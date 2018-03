Franziska Weisz, Silke Bodenbender, Nora von Waldstätten, Nicolette Krebitz und Edita Malovcic sind die "Blutsschwestern"

Drehstart für ORF/ZDF-Thriller von Thomas Roth am 27. Mai 2013

Wien (OTS) - Mörderisch gut besetzt mit Franziska Weisz (ab Mittwoch, dem 29. Mai, in den neuen Folgen des Serienhits "Der letzte Bulle" ab 20.15 Uhr in ORF eins), Silke Bodenbender, Nora von Waldstätten, Nicolette Krebitz und Edita Malovcic inszeniert Regisseur Thomas Roth ab Montag, dem 27. Mai 2013, in Graz die "Blutsschwestern". Der ORF/ZDF-Psychothriller ist angesiedelt in der pittoresken Landschaft der steirischen Alpen. Was als lustiger Wochenendausflug von fünf Freundinnen beginnt, gerät bald zum Horrortrip. Ein Spiel auf Leben und Tod, bei dem nicht zuletzt die Natur eine gewichtige Rolle spielt. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Agnes Pluch nach Motiven des Romans "Warten auf Poirot" von Nora Miedler. Neben Weisz (sie stand zuletzt für die neue ORF-Serie "Janus" vor der Kamera), Bodenbender, Waldstätten, Krebitz und Malovcic spielen in weiteren Rollen Christopher Schärf, Raimund Wallisch, Harald Krassnitzer, Michael Fuith, Gerhard Liebman u. v. m. Gedreht wird voraussichtlich bis Ende Juni in Graz und Krieglach (Hauptmotiv) in der Steiermark. Thomas Roth: "Ich freue mich auf dieses Projekt, es ist ein klaustrophobisches Kammerspiel mit fünf großartigen Schauspielerinnen, noch dazu in meiner steirischen Heimat."

Mehr zum Inhalt

Die fünf Freundinnen Charly (Silke Bodenbender), Sonja (Franziska Weisz), Ingrid (Nora von Waldstätten), Rita (Nicolette Krebitz) und Manu (Edita Malovcic) wollen um der alten Zeiten Willen ein gemütliches Wochenende auf einer einsamen Berghütte verbringen. Doch sehr schnell bemerken sie, dass das ein großer Fehler war: Ein Sturm kommt auf, die Handys sind tot und die fünf von der Außenwelt abgeschnitten. Sie bemerken, dass hinter der oberflächlichen Freundschaft seit Jahren Abgründe lauern. Dann verschwindet Rita, und als die Freundinnen sie finden, ist sie tot, ermordet. Aber von wem? Jede der Verbliebenen kann die Mörderin sein, jede verdächtigt jede, und jede hat offenbar ein Motiv.

"Blutsschwestern" ist eine Produktion der Lotus-Film GmbH, in Koproduktion mit ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria und Cinestyria Filmcommission and Fonds.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at