Berlakovich: Umwelt schützen, um Lebensqualität zu erhalten

Positive Beurteilung der Umwelt ist Auftrag, konsequenten Umweltschutz weiterzuführen

Wien (OTS) - Die ÖsterreicherInnen sind mit ihrer Umwelt zufrieden. Das ergab der soeben veröffentlichte Mikrozensus Umwelt der Statistik Austria, wonach sich die Einschätzung der ÖsterreicherInnen sowohl über die Luftqualität als auch die Lärmsituation gegenüber 2007 verbessert hat. "Der Zustand unserer Umwelt hat einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität", erklärt Umweltminister Niki Berlakovich.

Die aktuellen Zahlen aus dem Mikrozensus Umwelt 2011 der Statistik Austria zeigen, dass der Großteil der Österreicherinnen und Österreicher die Umweltbedingungen in ihrem Wohnbereich positiv bewertet. Die Bereiche Trinkwasserqualität, Wasserqualität der Seen und Flüsse, Verfügbarkeit hochwertiger Lebensmittel und Grünraum werden jeweils deutlich zu über 90 Prozent als gut beurteilt. Die Einschätzung der Luftqualität und Lärmsituation hat sich gegenüber 2007 sogar verbessert. Knapp 86 Prozent beurteilen die Luftqualität als gut. Das ist umso erfreulicher, als der Zustand der natürlichen Umwelt als Einflussfaktor auf die Lebensqualität noch wichtiger ist als Arbeitsbedingungen oder Einkommenshöhe. Die positive Beurteilung der Umweltfaktoren zeigt sich auch in der Aussage über die Lebensqualität: 46 Prozent der ÖsterreicherInnen schätzen ihre Lebensqualität als sehr gut, 51 Prozent als gut ein. "Die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt ist eine große Herausforderung, die viele Chancen bringt. Geht's der Umwelt gut, geht's uns allen gut", fasst Berlakovich zusammen.

Regional und saisonal sind die Argumente, warum vermehrt umweltfreundliche bzw. Bio-Produkte im Einkaufskorb der Österreicher und vor allem der Österreicherinnen landen. So griffen 85 Prozent der Frauen und 80,7 Prozent der Männer in den letzten zwölf Monaten zumindest einmal zu biologisch produzierter Milch und Milchprodukten.

Als vordringliche Umweltprobleme werden steigendes Verkehrsaufkommen (24,7 Prozent) sowie Treibhauseffekt und Klimaveränderung (24,2 Prozent) wahrgenommen. Ein steigendes Problembewusstsein der Bevölkerung zeigt sich zudem über den zunehmenden Energie- und Rohstoffverbrauch. Berlakovich: "Das bestärkt mich, weiterhin am Ball zu bleiben und mein Ziel, Österreich soll bis 2050 energieautark sein, konsequent zu verfolgen. Davon profitieren alle - die Menschen, die Umwelt, das Klima und der Arbeitsmarkt".

