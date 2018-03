Bankenabgabe: Leitl gegen Hüftschüsse bei Ankündigung neuer Belastungen

Erhöhte Bankenabgabe gilt bis 2017: Ein ausreichend großer Zeitraum für eine Beurteilung - Auch Finanztransaktionssteuer und Basel III berücksichtigen

Wien (OTS/PWK351) - Gegen "Hüftschüsse bei der Ankündigung neuer Belastungen" spricht sich der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Christoph Leitl, in Bezug auf eine unbefristete Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe aus: "Diese erhöhte Bankenabgabe gilt bis 2017, also noch vier Jahre lang. Das ist ein ausreichend großer Zeitraum für eine Beurteilung. Wir müssen dabei berücksichtigen, dass bis dahin auch die Finanztransaktionssteuer schon beschlossen ist und in Kraft tritt. Und die Banken haben in den kommenden Jahren - Stichwort: Basel III - auch zusätzliches Eigenkapital aufzubauen." Der Chef der Bank Austria, Willibald Cernko, habe daher zu Recht die Sorge vor einer künftigen Krediteinschränkung und -Verteuerung geäußert. Sollte dies eintreten, wäre dies ein Schaden für Österreichs Betriebe und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Leitl: "Wer Arbeit schaffen will, und dies nicht nur auf Wahlplakaten, sondern in der Realität, der sollte sich von diesen Argumenten überzeugen lassen."

Die Banken haben sich dazu bekannt, sich an der Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise angemessen zu beteiligen, eine finanzielle Überforderung der Banken nütze aber niemand, sondern schade allen. Bei aller Diskussion in Vorwahlzeiten sollte jedenfalls nicht übersehen werden, dass nur ein wettbewerbsfähiger und starker Finanzmarkt die Basis für Investitionen, Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen ist. (RH)

