Sicherheit zuerst: Bundesfinale des großen AUVA-Sicherheitspreises für Bau- und Holzbaulehrlinge in der Steiermark

Zum 13. Mal die Besten der Besten im Vergleich - AUVA für Sicherheitsbewusstsein beim Handwerksnachwuchs.

Die Lehrlinge der österreichischen Berufsschulen für Bau

und Holzbau (vormals Zimmerei) im dritten Lehrjahr waren auch 2013 wieder gefordert: Sie konnten am "Großen Sicherheitspreis für Baulehrlinge" teilnehmen, der in dieser Form zum 13. Mal ausgetragen wurde und sich als jeweilige Landessieger für das Bundesfinale in der Steiermark qualifizieren. 36 engagierte Lehrlinge aus ganz Österreich nützten diese Chance nun am Freitag, dem 24. Mai 2013 und stellten sich in der Bauakademie Steiermark in Übelbach dem diesjährigen Sicherheitswettbewerb.

"Wer den Beruf eines Maurers oder Zimmerers ausübt, hat ein hohes Unfallrisiko", so der Direktor der AUVA-Landesstelle Graz, Ing. Wolfgang Umgeher: "Besonders gefährdet sind dabei leider junge, unerfahrene Beschäftigte. Deshalb setzt die AUVA seit Jahren Schwerpunkte in der Prävention am Bau insbesondere für Lehrlinge."

Der Wettbewerb

Zu absolvieren waren neun Stationen, die wesentliche Kenntnisse für ein gesundes Berufsleben im Baugewerbe voraussetzen. Zusätzlich wurden mittels Multiple-Choice-Test theoretische Kenntnisse quer durch die Bauarbeiterschutzverordnung abgefragt.

Der Praxisteil bestand aus zu absolvierenden Themenstationen, u.a. mit Erste- Hilfe-Maßnahmen, dem richtigen Aufstellen eines Gerüstes, der Anlage von sicheren Verkehrswegen sowie dem richtigen Heben und Tragen.

Die Ausrichter und Preise

Der Große Sicherheitspreis wird gemeinsam mit der Gewerkschaft Bau-Holz und der WKÖ/Geschäftsstelle Bau vergeben. Die Jurymitglieder kommen von der AUVA, der Wirtschaftskammer Österreich/Geschäftsstelle Bau, der Gewerkschaft Bau-Holz.

Insgesamt zeigten alle Lehrlinge ein hohes Fachwissen: Die Siegerehrung nahmen Dir. Ing. Wolfgang Umgeher, Direktor der AUVA-Landesstelle Graz, Wolfgang Birbamer, Obmannstellvertreter der AUVA und Leitender Sekretär der Gewerkschaft Bau-Holz sowie weitere Vertreter der Gewerkschaft Bau Holz und der Wirtschaftskammer vor. Als "Special Guest" konnte Matthias Lanzinger begrüßt werden.

Die besten drei Maurer- und Holzbaulehrlinge wurden mit Gutscheinen in Höhe von insgesamt 850.- Euro sowie einem Pokal prämiert. Als Auszeichnung für die Leistungen auf dem Gebiet des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes auf der Baustelle erhielten auch die Berufsschulen der jeweiligen Gewinner einen Pokal.

Das Ziel

"Der "Große Sicherheitspreis" soll sicheres Arbeiten als Maurer, Zimmerer und Schalungsbauer fördern", fasste Direktor Ing. Wolfgang Umgeher zusammen: "Die AUVA stellte unter anderem Lehrmaterial, Auffanggeschirr sowie Informationsmaterial zur Verfügung. Bau-Sicherheitsexperten der Unfallverhütungsdienste der AUVA-Landesstellen halfen bei der Vorbereitung in den Berufsschulen und bei den Vorprüfungen. Jeder Unfall ist einer zu viel - deshalb legen wir großen Wert auf die Prävention".

Zielsetzung ist deshalb, junge Arbeitnehmer für das Thema Sicherheit in der Arbeitswelt zu sensibilisieren, wie AUVA-Sicherheitsexperte Ing. Manuel Eberhardt seinerseits betonte. Der Organisator des Steirischen Bundesfinales führt weiter aus: "Dies ist in der täglichen Praxis zum einen eine Frage des Teamworks, zum anderen auch eine der sozialen Kompetenz, Gefahrenstellen im Interesse derer zu entschärfen, die ebenfalls auf der Baustelle arbeiten. Ein richtig aufgestelltes und überprüftes Gerüst hilft hierbei ebenso wie ein perfekt abgesicherter Verkehrsweg."

Der langjährige Unfallverhüter konkretisiert: "Diese Kompetenzen sind auch gefordert, wenn doch ein Unfall passieren sollte. Erste Hilfe anzuwenden, vermindert die Unfallfolgen wesentlich und bringt darüber hinaus zu Ausdruck, dass Kollegen auf der Baustelle ebenso wichtig sind." Manuel Eberhardt: "Um Langzeitschäden am Bewegungsapparat zu vermindern, bietet die AUVA seit zehn Jahren das Programm Baufit an. Verhaltensweisen beim Heben und Tragen können nur in jungen Jahren richtig antrainiert werden. Sportwissenschafter Mag. Jürgen Seifried und Arbeitsmedizinerin Dr. Margot Riepl demonstrierten auf einer Station, wie man den eigenen Stützapparat möglichst lange "Baufit" hält."

Abseits des Wettbewerbs wurde den jungen Arbeitnehmern mit dem Gurteschlitten demonstriert, wie durch richtiges Anschnallen die Folgen eines Wegunfalles vermindert werden können. "Jeder Arbeitsunfall bringt Leid mit sich. Neben der moralischen Verpflichtung gerade junge Arbeitnehmer zu schützen, ist auch das finanzielle Interesse Österreichischer Betriebe an gesunden Arbeitnehmern groß. Die AUVA setzt sich mit Schulungen und dem Großen Sicherheitspreis in der Lehrlingsausbildung das Ziel, durch sicherheitsbewusste Arbeitnehmer Unfallzahlen weiter zu senken", so Ing. Manuel Eberhardt abschließend.

Die Ergebnisse vom "Großen Sicherheitspreis" 2013:

Zimmerer und Schalungsbauer

1. Platz: LINDNER Stefan - Oberösterreich - 345 Punkte 2. Platz: MAGAUER Andreas - Oberösterreich - 344 Punkte 3. Platz: LEO Thomas Hermann - Salzburg - 333 Punkte

Maurer

1. Platz: FLOTZINGER Alexander - Oberösterreich - 341 Punkte 2. Platz: STROBEL Daniel - Oberösterreich - 340 Punkte 3. Platz: TOCKNER Georg - Wien - 340 Punkte

Der 2. und der 3. Platz mussten durch Stechen ermittelt werden, wobei sich dann Daniel Strobel durchsetzte.

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,24 Millionen Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige sowie 1,4 Millionen Schüler und Studenten. Die Landesstelle Graz betreut dabei rund 940.000 Versicherte in den Bundesländern Steiermark und Kärnten. Die Patienten erhalten in den AUVA-Unfallkrankenhäusern Graz, Kalwang und Klagenfurt sowie der Rehabilitationsklinik Tobelbad die bestmögliche Behandlung. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA - die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

