Gentechnikfreiheit heimischen Geflügels steht auf dem Spiel!

Aufschrei der Konsumentenschützer und Umweltorganisationen bleibt aber aus

Klagenfurt (OTS) - Immer mehr heimische Bauern verzichten, aus Kostengründen, bei der Geflügelaufzucht auf die teure gentechnikfreie Fütterung und gehen zurück zu gentechnisch veränderten Futtermitteln. Eine brisante Situation bahnt sich an. Doch Konsumentenschützer und Umweltorganisationen, wie etwa Greenpeace, schweigen dazu. Obschon gerade sie es waren, die heimische Bauern und Putenproduzenten 2007 in die Gentechnikfreiheit gezwungen haben.

Gentechnikfreies Geflügel: Außer Spesen nichts gewesen?

Gentechnikfreie Futtermittel für die Geflügelmast sind erheblich teurer als konventionelle, mit gentech-nisch verändertem Soja. Trotzdem sind die Firmen WECH und PÖTTELSDORFER 2007, als einzige namhafte Putenproduzenten am österreichischen Markt dem Aufruf von Greenpeace gefolgt und füttern seither ausschließlich gentechnikfrei. Das bedeutet für die Geflügelbauern dieser beiden Firmen natürlich höhere Kosten und für die Konsumenten entsprechende Preise im Kühlregal. Andere Verarbeiter von Putenfleisch (z.B.: Huber) sind diesen Weg nicht mitgegangen. Weil das niemanden aufregt, fragen sich die Bauern zunehmend, warum sie sich diesen Mehraufwand mit dem Gentechnikfrei-Siegel noch antun sollen.

"Konsumentenschützer und Umweltorganisationen werden Farbe bekennen müssen und dafür sorgen, das alle Anbieter gentechnikfreie Fütterung anbieten oder die gentechnikfreie Qualität ist nicht mehr lange zu halten, weil wir das unseren Bauern nicht mehr lange zumuten können", so DI Dr. Karl Feichtinger, GF von WECH und dort für die Futterproduktion zuständig.

Konsumentenschützer und Umweltorganisationen schweigen dazu!

Das Thema Gentechnikfreiheit wurde u.a. von Greenpeace vor Jahren so stark kampagnisiert, dass Handelsketten die Geflügelproduzenten dazu gedrängt haben auf gentechnikfreies Futter umzusteigen. Die höheren Kosten wurden damals teilweise abgegolten. Jene Anbieter wie etwa Huber, die auf gentechnikfreie Fütterung verzichtet haben, können ihre Produkte jetzt billiger am Markt anbieten. Hinzu kommt aktuell ausländische Überschussware, die derzeit zu Spotpreisen den Putenmarkt überschwemmt. Durch den zusätzlichen Druck am Markt ist es kein Wunder, dass sich immer mehr Bauern zum Ausstieg aus der gentechnikfreien Fütterung entschließen, zumal Greenpeace & Co. offenbar auch das Interesse an dem Thema verloren haben.

Dr. Karl Feichtinger: "Greenpeace schweigt sich aus. Vielleicht auch wegen des nicht so berühmten ökologischen Fußabdruckes von gentechnikfreiem Soja. Wir brauchen allein in Europa 32 Mio. Tonnen gentechnikfreies Soja im Jahr. In ganz Europa werden aber nur 800 Tausend Tonnen produziert. Der Rest wird aus Südamerika importiert und selbst dort werden die Anbauflächen immer kleiner, weil sich der Aufwand offenbar nicht auszahlt. Eine Verbesserung der Situation kann nur durch aktive Mitwirkung von Konsumenten und Konsumentenschützern erfolgen."

WECH und PÖTTELSDORFER sind die einzig namhaften Putenproduzenten aus Österreich, die ihre Puten derzeit noch mit gentechnikfreiem Soja füttern.

