Situation der Frauen in Oberösterreich, Österreich und Europa: Der AK-Frauenmonitor 2013 ortet Fortschritte und Baustellen

Linz (OTS) - Teilzeitarbeit, geringes Einkommen, Mehrfachbelastung durch Job und Familie: So schaut die Realität vieler Oberösterreicherinnen aus. Doch es hat für die Frauen in den letzten Jahren auch viele Verbesserungen gegeben. Der aktuelle AK-Frauenmonitor richtet den Blick auf offene Baustellen und zeigt, wo es Fortschritte gegeben hat. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer:

"Der Frauenmonitor ist ein nützliches Nachschlagwerk und ein Handlungsleitfaden für alle, denen Gleichstellung ein Anliegen ist."

Vor fünf Jahren hat die Arbeiterkammer den ersten "großen" Frauenmonitor präsentiert - eine umfassende Analyse der Lage der Frauen in Oberösterreich und Österreich. Seither gab es jedes Jahr einen weniger umfangreichen Frauenmonitor. Heuer schien die Zeit wieder reif für einen ausführlicheren Lagebericht. Wo gibt es Verbesserungen, wo geht wenig weiter? Wie hat sich die Krise auf die Situation der Frauen ausgewirkt?

Unter diesen Aspekten haben Expertinnen und Experten der AK die Themen Beschäftigung, Einkommen, Arbeitslosigkeit, Bildung, Kinderbetreuung, Gleichbehandlung, Führung, Pension und Armut betrachtet. Neu dazugekommen sind in den letzten Jahren die Themen Migration, Europäische Union, Care, Gesundheit und Wohnen. Unter Federführung des AK-Frauenbüros ist so ein mehr als 100 Seiten starker Bericht entstanden.

Aufholbedarf gibt es jedenfalls beim Thema Einkommen: Mit rund 39 Prozent ist der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern in Oberösterreich höher als in jedem anderen Bundesland. Zwei von drei Arbeitnehmerinnen kommen mit ihrem Einkommen gerade oder nicht aus. Das liegt auch daran, dass mittlerweile fast die Hälfte der berufstätigen Frauen in Oberösterreich Teilzeit arbeitet. Nur in Vorarlberg ist die Teilzeitquote noch höher. Aber auch bei Vollzeitbeschäftigung macht der Unterschied immer noch rund 27 Prozent aus.

Es gibt aber auch Erfolge an der Einkommensfront. Die verpflichtenden Einkommensberichte für Betriebe mit mehr als 150 Beschäftigten sorgen für mehr Einkommenstransparenz, ebenso die Verpflichtung, in Stellenausschreibungen das kollektivvertragliche Mindestentgelt und eine etwaige Bereitschaft zur Überzahlung anzugeben. Zudem gibt es gewerkschaftliche Erfolge, was die Anrechnung von Karenzzeiten in einzelnen Kollektivverträgen betrifft. Das bringt vielen Frauen bares Geld.

Wie wichtig Erwerbsarbeit ist, zeigt sich in vielen Bereichen. So ist die Zahl der Oberösterreicherinnen mit einer eigenen Pension leicht gestiegen, leicht gesunken ist der Anteil der Frauen an den Beziehern/-innen einer Ausgleichszulage. Bei der Pensionshöhe liegen allerdings immer noch Welten zwischen Männern und Frauen. Die Alterspensionen der Männer sind im Durchschnitt fast doppelt so hoch wie jene der Frauen. Erwerbsarbeit schützt dennoch in vielen Fällen vor Armut: In Haushalten mit zwei Kindern sinkt die Armutsgefährdungsquote von 21 auf sechs Prozent, wenn die Frau einer Erwerbsarbeit nachgeht.

Für Kochen, Putzen, Waschen, Kinderbetreuung oder Pflege leisten österreichische Frauen jede Woche 123 Millionen unbezahlte Arbeitsstunden. Das wirkt sich früher oder später negativ auf ihre Gesundheit, ihre Erwerbsbeteiligung und ihre soziale Absicherung aus. Neben einer gerechten Verteilung der "Sorgearbeit" (=Care) etwa durch "Papamonat" und Väterkarenz ist für AK-Präsident Kalliauer vor allem eines wichtig: "Wir brauchen einen Ausbau der sozialen Dienste wie Kinderbetreuung und Pflege."

Bei der Kinderbetreuung hat sich bereits einiges getan. Dass die Angebote in Oberösterreich in den letzten Jahren massiv ausgebaut wurden, ist nicht zuletzt auf den Druck der Arbeiterkammer zurückzuführen. Das ermöglicht Frauen vermehrt Berufstätigkeit, allerdings wegen unzureichender Öffnungszeiten häufig immer noch nur in Teilzeit. Und bei der Betreuung von Unter-Dreijährigen ist Oberösterreich immer noch Nachzügler. Dabei trägt die frühe Förderung von Kindern dazu bei, Bildungschancen gerechter zu verteilen.

Die steigende Inanspruchnahme der AK-Gleichbehandlungsberatung zeigt außerdem, dass Frauen Diskriminierungen nicht mehr einfach hinnehmen: Alleine im Jahr 2012 hat die Arbeiterkammer Oberösterreich diskriminierten Frauen zu Nachzahlungen von 120.000 Euro verholfen. Die AK geht übrigens bei der Gleichstellung von Frauen selbst mit gutem Beispiel voran. In den letzten Jahren wurde der Anteil an weiblichen Führungskräften kontinuierlich erhöht. Väterkarenz wird gelebt. Und seit vergangenem Herbst werden größere und längerfristige Aufträge nur noch an Firmen vergeben, die sich verpflichten, gleichstellungsfördernde Maßnahme zu setzen.

Den aktuellen Frauenmonitor 2013 gibt es beim AK-Frauenbüro (Tel. 050/6906-2142, E-Mail frauen @ akooe.at) und zum kostenlosen Herunterladen auf www.arbeiterkammer.com .

