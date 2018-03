"kreuz und quer" am 28. Mai: "Die Muttergottes und ihre Erscheinungen" und "Herrinnen der Wüste"

Wien (OTS) - "kreuz und quer" - präsentiert von Doris Appel - zeigt am Dienstag, dem 28. Mai 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Dokumentation "Die Muttergottes und ihre Erscheinungen", in der Thomas Grusch und Elisabeth Krimbacher versuchen, dem Phänomen Marienfrömmigkeit auf den Grund zu gehen. Um 23.25 Uhr begleiten Anita Lackenberger und Gerhard Mader in "Herrinnen der Wüste" Sahauri-Frauen in ihrem Alltag. Der Film erzählt vom Leben in der Wüste, von der Vergangenheit und einer ungewissen Zukunft, aber auch von den kleinen Freuden des alltäglichen Lebens, dem schwach flimmernden Hoffnungsschimmer am Horizont im Niemandsland zwischen Marokko und Algerien.

"Die Muttergottes und ihre Erscheinungen" - Ein Film von Thomas Grusch und Elisabeth Krimbacher

Ein Raunen geht durch die Menge, die weißgekleidete Frau nimmt einen tiefen Atemzug, wendet die Augen zum Himmel und fällt in Erstarrung:

Mirjana Soldo hat eine "Marienerscheinung". Die 46-jährige Seherin war eines jener sechs Kinder, denen 1981 in Medjugorje auf einem Hügel hinter dem Dorf zum ersten Mal die Muttergottes erschienen sein soll. Eine weiße Gestalt hätten sie gesehen, so erzählen sie heute, und diese bald als die heilige Maria, die "Gospa", erkannt. Von da an boomte der Marientourismus in Medjugorje, mittlerweile kommt jedes Jahr eine Million Pilger in die ehemals bettelarme Region. Und so ist auch Mirjana Soldo bei ihrer monatlichen Zwiesprache mit der Muttergottes immer von Tausenden Pilgern umringt. Nach 15 Minuten erwacht sie aus ihrer Trance, Tränen rinnen über ihre Wangen, erschöpft sinkt sie zurück. Ein Assistent verliest die Botschaft des Tages - die "Gospa" mahnt ihre Kinder, sich zu Gott zu bekennen. Viele der Anwesenden knien seit Stunden auf dem steinigen Boden des "Erscheinungsbergs" in der Hitze.

Dass man in Medjugorje auf diese Weise "Zeuge einer Erscheinung" werden kann, unterscheidet diesen Wallfahrtsort von anderen wie Fatima oder Lourdes. Dieser Umstand ist gleichzeitig Gegenstand einer kirchenpolitischen Diskussion: Medjugorje ist bis heute von der offiziellen Kirche nicht anerkannt, die dortigen Vorkommnisse werden nicht als "übernatürlich" eingestuft. Einer der Gründe dafür ist, dass die Seher immer noch von laufenden Erscheinungen berichten, bis zu 40.000 Mal soll die Gottesmutter seit den 1980er Jahren zu ihnen gesprochen haben. Die internationalen Pilger kümmert die Haltung der offiziellen Kirche nicht, für sie ist das aktive Glaubensleben in Medjugorje der Hauptanziehungspunkt.

Auch Lourdes, ein kleiner Ort in Südfrankreich, wird jährlich von sechs Millionen Pilgern besucht, darunter befinden sich viele Kranke und Hilfesuchende, denn hier soll es eine heilende Quelle geben. Die Marienerscheinungen von Lourdes fanden 1858 statt und läuteten das "Marianische Jahrhundert" ein, eine Zeit, in der die Marienfrömmigkeit besonders stark war. Was fasziniert so viele Menschen bis heute an der Muttergottes? Wie stehen Kirche und Theologie zur Marienverehrung? Der Film begleitet zwei Reisegruppen nach Lourdes und Medjugorje und versucht, dem Phänomen Marienfrömmigkeit auf den Grund zu gehen. Experten wie Wolfgang Beinert, Józef Niewiadomski, Peter Trummer und Monika Prettenthaler erklären, warum die Heilige Maria für viele Katholiken bis heute eine so herausragende Stellung einnimmt. Gespräche mit begeisterten Marienverehrern zeigen, dass es offenbar ein starkes Bedürfnis nach einem emotionalen Erleben im Glauben gibt, das in der aktuellen Kirchenpraxis möglicherweise zu kurz kommt.

"Herrinnen der Wüste" - Ein Film von Anita Lackenberger und Gerhard Mader

Die Zeiten, in denen der Freiheitskampf der Sahauris auch hierzulande Gegenstand der Nachrichten war, scheinen lange vorbei zu sein. Die Weltöffentlichkeit hat sich anderen Konfliktherden zugewandt -spätestens seit dem UN-Waffenstillstandsvertrag von 1990, der den mehr als dreißig Jahre schwelenden Westsaharakonflikt zwischen Marokko und der von Algerien unterstützen Polisario offiziell beendet hat. Noch immer leben Hunderttausende Sahauris seit den 1970er Jahren in Flüchtlingslagern. Und in ihrem Schicksal bündelt sich die Tragik dieses Konflikts wie in einem Brennglas. Es geht um Großmachtpolitik und Minderheitenreglungen, um lange verschwiegene Untaten und enttäuschte Hoffnungen, es geht um das Erbe postkolonialer Bewegungen und - vor allem - um die Rolle des vermeintlich schwachen Geschlechts in einer von Rückschlägen und dem Mangel am Allernötigsten gezeichneten Gesellschaft.

Von ihrer ursprünglichen Heimat durch einen verminten Wall entfernt, verkam das stolze Volk der Sahauris zum Spielball merkantil orientierter Großmächte. Als de facto Staatenlose zu jahrzehntelangem provisorischem Hausen verdammt, lastet gerade auf den Sahauri-Frauen die ebenso undankbare wie unbarmherzige Aufgabe, das Funktionieren einer Gesellschaft, die von der Unterstützung einer immer kleiner werdenden Solidaritätsbewegung abhängig ist, zu gewährleisten. Die Frauen sind es, die allen Rückschlägen zum Trotz mit schier unbändiger Kraft alles daransetzten, dass selbst in einem von Lebensfeindlichkeit gezeichnetem Umfeld so etwas wie Normalität möglich wird.

"Herrinnen der Wüste" lässt diese Frauen zu Wort kommen. Der Film erzählt von ihren Erfahrungen und Hoffnungen. Vor allem aber erzählt er davon, was es heißt, ein Leben zu führen, in dem selbst das Alltäglichste zur Herausforderung wird. Ohne Voyeurismus porträtiert der Film in ebenso einfachen wie eindringlichen Bildern Frauen, die sich ihrem Schicksal entgegenstellen, die den Kampf für die Anliegen ihres Volkes nie aufgegeben haben und die allem Lebensfeindlichen zum Trotz die Hoffnung als Antriebsmotor für ihren Einsatz nie verloren haben.

"kreuz und quer" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und steht als zeitnahe Servicewiederholung am Mittwoch im Hauptabend auf dem Programm von ORF III Kultur und Information.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at