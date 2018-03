Wiener Kurzfilmfestival VIS feiert Jubiläumsauftakt mit Feuerwerk

Wien (OTS) - 10. Ausgabe von Österreichs größtem Fest für kurze Filme beginnt morgen mit Eröffnungsgala im Gartenbaukino - Künstlerhaus Kino und Filmmuseum als neue Hauptspielstätten - Mehr als 260 Kurzfilme bis 2. Juni

Mit einem Feuerwerk (zumindest auf der Leinwand) wird die 10. Ausgabe von VIS Vienna Independent Shorts morgen, Dienstag (28. Mai), um 19.30 Uhr im Wiener Gartenbaukino eröffnet. Ein hochkarätiges Eröffnungsprogramm markiert den Beginn der Jubiläumsfeierlichkeiten von Österreichs größtem Kurzfilmfestival, das an sechs Tagen mehr als 260 Kurzfilme aus 40 Ländern im Künstlerhaus Kino, im Österreichischen Filmmuseum und im brut im Künstlerhaus zeigen wird. 90 Filme davon konkurrieren in den drei Hauptwettbewerben sowie im neuen Musikvideo-Wettbewerb um Preisgelder von knapp 20.000 Euro sowie um die neuen, in Zusammenarbeit mit gabarage designten VIS-Trophäen. Als Schwerpunkt hat sich das Festival in diesem Jahr dem Motto "Strange Days" verschrieben, als Stargast wird der irische Animationskünstler David OReilly in Wien begrüßt.

Hochkarätiges Eröffnungsprogramm mit Weltpremiere

Ob der Stop-Motion-Traum "Fireworks" des Oscar-nominierten Filmemachers PES oder die surrealistische Farb-Explosion "Solipsist" von Andrew Thomas Huang: Das Programm am Eröffnungsabend verspricht, das VIS-Jubiläum dem Anlass entsprechend bunt und feierlich einzuläuten. Und in diesem Jahr haben wir auch große Namen im Gepäck:

Mit Apichatpong Weerasethakul ("Sakda") präsentieren wir ebenso einen Cannes-Gewinner wie mit Rezan Yesilbas, der mit Sessiz ("Silent") vergangenes Jahr die Kurzfilmjury überzeugte.

Der diesjährige VIS-Ehrengast und Berlinale-Gewinner David OReilly ist mit zwei seiner absurd animierten Kurzfilme ebenso persönlich zu Gast wie Johann Lurf, der sein jüngstes Werk "Picture Perfect Pyramid" als Weltpremiere zeigt. Zum Abschluss entführt ein Klassiker nach Paris: Claude Lelouchs Adrenalin-Gewitter "C'etait un rendez-vous" (1976) muss man einfach im Kino erlebt haben!

Herz, Highlights und Hybrides

Das Herz des Festivals sind stets die Wettbewerbe, die sich dem Kurzspiel- und -dokumentarfilm (Fiction & Documentary), dem Animations- und Experimentalfilm (Animation Avantgarde) sowie dem österreichischen Kurzfilmschaffen widmen. In der erstmals und mit Unterstützung der Vienna Film Commission durchgeführten VIS Academy forcieren wir den Austausch zwischen den internationalen und nationalen Gästen, die so zahlreich wie nie Wien beehren. Das Wiener Komikertrio maschek wird unterdessen erstmals durch die Night of the Light führen.

Unter dem Festivalmotto "Strange Days" gibt es Filme zu Revolution und Aufstand, zu surrealem Kino und animiertem Horror ebenso wie einen Programmaustausch mit den Partnerfestivals aus Hamburg und Winterthur. Neu ist in diesem Jahr die Ausweitung der Midnight Movies auf drei Mitternachtstermine, u.a. mit einer poppigen Pornofilmnacht und der beliebten Très-chic-Reihe. Und am Festivalsamstag feiert VIS nicht nur Highlights aus zehn Festivaljahren, sondern auch eine große Geburtstagssause mit einer hybriden Mischung aus Film und Musik im brut im Künstlerhaus: zuerst Expanded Cinema mit Musikvideos - und im Anschluss zwei Live-Konzerte von den zuvor präsentierten Bands.

VIS Vienna Independent Shorts

28. Mai - 2. Juni 2013

Infos und Tickets auf www.viennashorts.com

Rückfragen & Kontakt:

Angelika Prawda

presse @ viennashorts.com

Tel.: +43 650 560 39 10