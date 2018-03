Bally feiert 60-jähriges Jubiläum der Erstbesteigung des Everest

Caslano, Schweiz (ots/PRNewswire) - Bally präsentiert die ersten Modelle seiner exklusiven Everest-Kollektion für Damen und Herren, die anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Erstbesteigung des Mount Everest im Mai 1953 kreiert wurde.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130527/614218 )

Die Verbindung zwischen Bally und dem Mount Everest mag vielen unbekannt sein, doch dieses Jubiläum bietet die Gelegenheit, die Geschichte kennenzulernen. Als der Sherpa Tenzing Norgay am 29. Mai 1953 an der Seite von Sir Edmund Hillary das Dach der Welt bestieg, trug er ein Paar Reindeer-Himalaya-Stiefel von Bally und stellte so für immer eine Beziehung zwischen der Schweizer Marke und dieser grossen Leistung her.

Das Bally-Archiv beherbergt eine exakte Nachbildung der Originalstiefel Tenzings, die in London im Rahmen einer festlichen Veranstaltung der Mount Everest-Stiftung, die gemeinsam mit dem Himalayan Trust UK organisiert wird, ausgestellt werden. Die eintägige Veranstaltung mit Rebecca Stephens, der ersten weiblichen Everest-Besteigerin Grossbritanniens, wird am 29. Mai in der Royal Geographical Society (mit IBG) in London stattfinden.

Die Schweizer Marke hat ihrer Verbindung zur Eroberung des Mount Everest Ausdruck verliehen, indem sie die Himalaya-Stiefel für Herren als Herzstück der Kollektion konzipiert hat. Diese werden ab dem Jahrestag ausschliesslich in Massanfertigung in ausgewählten Geschäften erhältlich sein. In den ausgesuchten Bally-Boutiquen wird der Himalaya-Stiefel im Rahmen einer Jubiläumsausstellung im Geschäft präsentiert, wobei die Kunden die Gelegenheit haben, den Stiefel vorzubestellen.

Ebenso werden ab dem 29. Mai in den ausgewählten Geschäften die Hillary-Wanderstiefel für Damen und die Vincens-Alpin-Stiefel für Herren angeboten werden. Die gesamte Everest-Kollektion kommt gegen Ende des Jahres auf den Markt.

Im Rahmen der einjährigen Feierlichkeiten, die im Januar 2013 mit einer Feier in London begonnen haben, wird Bally seine eigene Everest-Ausstellung ab September in einigen grossen Städten rund um den Globus präsentieren.

http://www.bally.com

Weitere Informationen erhalten Sie im Pressebüro von Bally:

PR weltweit - Silvia Pavan - Tel.: +41-91-6129-484 - E-Mail:

spavan@bally.ch

USA - Adam McCollum - Tel.: +1-212-446-3911 - E-Mail:

amccollum@bally.ch

China - Amy Wang - Tel.: +86-21-3325-5170 - E-Mail: atwang @ bally.ch

Hongkong - Phoebe Cheng - Tel.: +852-2196-3662 - E-Mail:

pwycheng@bally.ch

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130527/614218