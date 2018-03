ORF SPORT + mit den Highlights von FC Red Bull Salzburg - FK Austria Wien

Am 28. Mai im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 28. Mai 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom tipp3-Bundesliga-Match FC Red Bull Salzburg - FK Austria Wien um 20.15 Uhr und von Tag zwei beim French Open "Roland Garros" um 22.15 Uhr.

Mit einem verdienten 3:0-Sieg für Salzburg gegen Meister Austria Wien endete das Spitzenspiel der letzten Runde in der tipp3-Bundesliga. Für die Salzburger, die in dieser Saison ohne Titel bleiben, war es ein versöhnlicher Ausklang der Meisterschaft. 77 Punkte reichten den Mozartstädtern aber nicht zum Meisterteller. Die Austria stellte mit 82 Zählern einen neuen Punkterekord auf. Ein anderer Rekord - eine ganze Saison ohne Auswärtsniederlage - blieb den Wienern letztendlich aber durch das 0:3 in Salzburg verwehrt.

