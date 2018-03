VP-Hoch ad ÖBV-Endspiel: An Peinlichkeit für die selbsternannte "Sporthauptstadt Wien" nicht mehr zu überbieten

Wegen mangelnder Infrastruktur muss Wiener Mannschaft im Finale auf Heimvorteil verzichten

Wien (OTS) - "Der peinliche Vorfall rund um das letzte Spiel in der Best of 5 Serie der österreichischen Basketballmeisterschaft ist einer Weltstadt nicht würdig. Dass es der selbst ernannten `Sporthauptstadt Wien` nicht möglich ist hier für die nötige Infrastruktur - nämlich eine endspielwürdige Halle - zu sorgen, ist äußerst beschämend", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch.

Da die Wiener Stadthalle wegen der EM in der Rhythmischen Gymnastik am kommenden Mittwoch, im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen, nicht mehr zur Verfügung steht, muss die Mannschaft BC Vienna für das alles entscheidende Spiel in das Multiversum nach Schwechat in Niederösterreich ausweichen. "Damit wird der Mannschaft der wichtige Heimvorteil genommen und das nur wegen der Sturheit einiger wichtiger Wiener SPÖ-Politiker", so Hoch.

"Auch die Parteibasis der Wiener SPÖ hat am letzten Parteitag, nach bereits jahrelanger Forderung der Wiener ÖVP, den Bedarf nach einer Multifunktionshalle durchaus erkannt und sich deutlich dafür ausgesprochen. Trotzdem weigert sich die SPÖ weiter, seit vielen Jahren dieser Forderung nachzukommen. Auch im letzten Gemeinderat wurde wiederholt ein entsprechender Antrag der ÖVP von Rot-Grün einfach niedergestimmt", so Hoch weiter.

"Die ÖVP Wien fordert seit mehreren Jahren eine Analyse der Ist-Situation des Wiener Sportstättenwesens und darauf aufbauend ein Konzept für den Ausbau des Sportstättenwesens. Der vorliegende Fall beweist wieder einmal, dass Wien dringend eine Mehrzweckhalle benötigt, wie sie nahezu in allen europäischen Großstädten vorhanden ist", so Hoch und abschließend: "Es bleibt zu hoffen, dass die Mannschaft von BC Vienna, ihre in dieser Saison erarbeitete `Heimstärke` auch im benachbarten Schwechat ausspielen kann und den Meistertitel nach Wien holen wird."

